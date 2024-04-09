全球「子孫根」尺寸排行榜　港男平均長度「不敵」中日韓星馬泰

外國數據機構「worlddata.info」調查全球88地區男性陰莖平均尺寸。



位於南美洲的厄瓜多爾（Ecuador）以平均勃起長度17.61厘米奪冠，台灣則以12.6厘米排在第75名，勝過新加坡、香港等，柬埔寨則以10.4厘米墊底。

88個地區中 香港排名84 點圖放大看全排名及各地男士陰莖平均長度：

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在此排行榜中，厄瓜多成為陰莖尺寸最大的國家，非洲的喀麥隆（Cameroon）以16.67厘米位居第二，位於南美洲的玻利維亞（Bolivia）則以16.51厘米列為第三。

除了前三名之外，第四名至第十名依序為蘇丹、海地、塞內加爾、岡比亞、荷蘭、古巴、尚比亞，其中大多分布在非洲及中南美洲，只有荷蘭是歐洲國家。

至於台灣則以12.6厘米排在第75名，輸給日本（13.56厘米）、韓國（13.16厘米）、中國（13.07厘米），但勝過印尼（11.67厘米）、新加坡（11.53厘米）、馬來西亞（11.49厘米）、越南（11.47厘米）、泰國（11.45厘米）、香港（11.19厘米）等。

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《每日郵報》報道，德國研究人員審視超過40份近期研究，分析來自88地區、數千名男性的生理資訊後，才製作出這份排行榜。這些數據都經過獨立核實，並且盡可能避免採納男性「自我通報」陰莖尺寸的資料。

研究人員表示，他們努力尋找陰莖長度與身高之間的關係，但「只有少數研究能夠建立體型與陰莖長度之間的關聯性。如果有的話，這種關聯性也微不足道。一些研究甚至明確指出，他們沒有發現任何關連性」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】