日本「最美公主」外訪着家姐舊衫？「意外皇室御用品牌」這樣解釋

日本佳子公主「魅力旋風」5月25日至6月1日席捲希臘，她所穿的一件標價2,990日圓（約149港元）的針織衫，輕便又不失斯文頗受好評，掀起搶購潮。如今這這件衫引發的話題還未完結，日本皇室記者指出，那是她姐姐的真子的舊衣。但事實是否真的如此？



有眼尖的網民發現，她26日參觀巴特農神殿（Parthenon）時穿上泡泡袖的短袖針織衫。這是日本公司Pierrot（ピエロ）的出品，價格可親，女士們爭相搶購至斷貨。

公主所穿的上衣的藍色，正是希臘國旗兩種旗色之一，表現出對希臘的尊重。此外她配搭白色闊腳褲和球鞋，適合在古蹟中行走，又映襯她膚色白皙，看來是「衣Q高之選」。然而除了日媒引述宮內廳職員稱，內部有人對此頗有微言外，有報道引述日本皇室記者稱，那是她姊姊真子2017年6月訪不丹穿過的舊衣。

日媒麥多納新聞（まいどなニュース）5月31日引述Pierrot公司代表稱，名為2way泡泡半袖針織衫是在2023年3月推出多種顏色。它有兩個款式：V領或船領，蓬鬆的泡泡袖引人注目，給人一種溫柔的印象。公司稱，由於這款衫自推出以來一直很受歡迎，因此在2024年3月推出寶藍色和粉紅色作為新顏色。佳子公主所穿就是新加入系列中的寶藍色。

日本皇室文仁親王的二女兒、有著「最美公主」封號的佳子公主，近日前往希臘訪問。她在當地的一舉一動備受矚目。（YouTube@ANNnewsCH）

她前往世界遺產帕德嫩神廟視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌「pierrot」的商品，定價為2990日圓。Pierrot公關友廣真由子表示，得知此消息感到榮幸又訝異。該針織上衣在媒體報導後已被銷售一空。（YouTube@ANNnewsCH）

說回佳子，她還真的不只一次穿過姊姊的舊衣。這可說是反映出佳子不拘小節。不過佳子穿姐姐舊衫的報道也被有心人解釋為：姊姊真子與皇室疏遠，很多衣物在她婚後仍遺留在娘家。又有人認為，這是反映真子真的沒從娘拿走什麼。

事實是，對真子來說，出嫁代表她將捨棄皇室成員身份。根據《皇室典範》，皇室家庭女性成員沒有權利繼承皇位，如她與平民結婚則要離開皇室，且必須放棄她們的頭銜和來自國家的津貼。

真子原本最高可領到1億5250萬日圓（約754萬港元）的「一時金」，但她主動放棄等同嫁妝的這一筆錢。據悉，此舉是因為小室圭醜聞纏身，為免引發爭議，才主動向宮內廳表示願意放棄。

圖為2021年10月23日，日本秋篠宮文仁親王長女真子內親王年滿30歲。她26日與未婚夫小室圭登記結婚。在此之前，她迎來個人身為皇族的最後一個生日。圖為日本宮內龐23日發布照片，相中的她與妹妹佳子（右）在赤坂御用地的秋篠宮邸散步。

2020年1月2日，秋筱宮文仁親王之妻秋筱宮妃紀子、兩人的長女真子公主和次女佳子公主在旁觀看日皇德仁在皇宮向對日本民眾發表新年賀詞。（Getty）

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穿搭親民有何問題？

日本雜誌《女性自身》6月6日引述宮內廳消息人士稱，宮內廳工作人員對佳子着裝有一些意見，例如，「這是否適合政府批准的正式訪問？」以及「也許他們可用預算購買另一件新衣服。」此外也有聲音質疑秋筱宮有從外務省借調的人，但奇怪的是，沒人對她的穿着做出評論。

《女性自身》6月6日引述靜岡福祉大學日本皇室及歷史教授小田部雄次稱，「如她是進行私人旅行，穿便宜又舒適的衣服是沒所謂的。不過，既然她是在得到政府批准後代表皇室和全國人民進行正式訪問，那麼穿不合適的衣服對其他國家來說可能是不禮貌的。」

他說，公主穿着時裝參加公共事務，可被輕易看到價格和來源，這或對崇尚中立的皇室會有影響，也可能會被視為皇室成員協助推銷某品牌的產品。

小田部雄次稱，為免在受訪國家留下輕浮的印象，他認為公主選擇衣服應非常小心，應避免一味追求予人柔和的感覺，因這可能會導致日本民眾對皇室尊嚴感到失望。

他說，當然，她透過採用親民、予人感覺溫柔的衣着，也能在公眾中產生一種親切感。文仁親王辦公室可能希望透過這些，進一步改善佳子公主的形象，讓她予人平易近人的感覺。

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