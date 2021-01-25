拜登及賀錦麗家人就職典禮穿波鞋引發搶購　一對竟是全球限量版

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-25 17:53

CNN報道，美國總統拜登的20歲孫女梅西（Maisy）20日參加爺爺就職典禮前與家人走下台階，被發現穿的是Nike女款Air Jordan 1中筒鞋Sisterhood，這款零售價125美元的運動鞋隨即在潮物交易網站StockX引發搶購。StockX官網發推文說，在就職典禮結束後24小時內，Sisterhood交易件數成長一倍多，新增買家出價件數成長200%。

美國副總統賀錦麗外甥女米娜（Niece Meena Harris）的丈夫阿雅古（Nikolas Ajagu），也被發現穿着法國精品品牌Dior與Michael Jordan個人品牌Jordan Brand的聯名鞋款Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。 StockX 21日發推文說，這款聯名鞋的搜尋次數增加280%，新增買家出價件數成長100%，過去24小時已有5筆交易。

+ 3 + 3 + 3

Dior x Air Jordan 1去年推出，全球共1萬3000雙，5000雙提供給全球頂級Dior VIP購買，另外8000雙則開放給全世界的粉絲抽籤，根據去年7月的資料，抽到後的轉手價一雙約8.3萬港元。

延伸閱讀：

拜登致電法國總統馬克宏 美防長與日韓盟友通話

美促北京停止對台施壓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】