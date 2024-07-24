格鬥冠軍惹不起　俄美女遭前男友騷擾　揮拳當場將他KO

俄羅斯一名21歲美女近日舉辦生日派對，卻遭到前男友騷擾，僅管已明確警告對方不要靠近，卻仍不斷被糾纏，讓她當場暴怒將對方「一拳KO」，畫面網絡瘋傳。事後，正妹被起底早已「習武多年」，還曾在格鬥賽奪冠，令網友直呼男子真是惹錯人。



俄羅斯美女被起底早已「習武多年」，還曾在格鬥賽奪冠，令網友直呼男子真是惹錯人。（YouTube截圖 / @GMC）

俄羅斯美女被起底早已「習武多年」，還曾在格鬥賽奪冠，令網友直呼男子真是惹錯人。（YouTube截圖 / @GMC）

《每日郵報》報道，這名正妹名叫伊琳娜（Alisa Irinina），來自別爾哥羅德州舊奧斯科爾（Stary Oskol），近日她舉辦生日派對，未料卻來了不速之客前男友，且對她毛手毛腳。

監視器畫面拍下，伊琳娜多次警告前男友「不要碰她」，明確表示她已對他不感興趣，但前男友仍死纏爛打，甚至惱羞向她扔東西。

接着，伊琳娜要求保全將前男友踢出會場，但前男友打死不從，持續迫近伊琳娜；此時伊琳娜再也忍無可忍，當場一記「右鉤拳」往對方臉上招呼，當場將前男友打趴在地，霸氣甩頭就走。

即睇事發經過：（按圖了解）



這段影片很快引起關注，網友起底伊琳娜曾奪得別爾哥羅德地區的綜合武術冠軍，2020年也在聖彼得堡舉行的世界業餘摔跤和綜合格鬥聯賽錦標賽中獲得銅牌。

友人透露，伊琳娜對發生的事並不感到自豪，稱是別無選擇才出手攻擊。而據悉，前男友當時處於酒醉狀態。

伊琳娜此前受訪時表示，自己從小便開始習武，透露自己有2項缺點：「心地過於善良、會毫無預兆地出拳。」

延伸閱讀：惹錯人！泰國痴漢亂摸美女 慘遭當事人跆拳道連踢敗走

+ 24

延伸閱讀：

歐洲大都沒冷氣又被高溫襲擊 陸製「不夾腿毛」涼蓆法國熱銷

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】