巴黎奧運｜日本長跑女神閃耀田徑場　跑完5千米瀏海妝容依然完美

參與巴黎奧運田徑項目女子5000米項目的山本有真，年僅24歲的她，頂着招牌妹妹頭在賽場中相當亮眼，擁有一張被粉絲稱作「偶像級」的臉蛋，讓她在日本擁有高人氣。有網友發現，山本有真就算跑完長距離，臉上的妝仍相當完美，不見狼狽感，相當驚人。



山本有真擁有一張被粉絲稱作「偶像級」的臉蛋。（Instagram / @_yuma0501）

山本有真來自名城大學，在校期間多次於日本大專賽事拿下出色的成績，今年在伊朗德黑蘭進行的亞洲室內錦標賽，山本有真在3000米項目以9分16.71秒的成績奪冠，拿下金牌。

山本有真如願拿到奧運參賽資格代表日本出賽，山本有真表示，「過去的一年我一直以參加奧運為目標而努力，所以我很高興能夠代表日本參加巴黎奧運。在奧運會上，我將肩負起背負日本國旗的責任，我要盡我所能地奔跑，也感謝大家的支持」。

在這次女子5000米項目中，一開始山本有真就相當有侵略性，與對手們的距離拉開至40、50米外，但就在3000米時，被後方的對手超越，最後以15分43.67秒的成績獲得第17名。山本有真除了在賽場上的意外表現被矚目，就連賽前她的名字被介紹時，她將兩隻食指放在臉頰上，比出俏皮可愛的姿勢，也讓日本網友融化。

即睇山本有真場上英姿：（按圖了解）

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根據日本《Daily》報道，山本有真在跑步前還會檢查妝容和指甲，對瀏海也相當講究，在賽後訪問時仍不斷用手整理瀏海，臉上的妝容也相當完整，跑完5000米也完全不見狼狽感。網友見狀紛紛表示：

．「她即使跑步後也好可愛」

．「妝感怎麼維持的」

．「她真的太漂亮了」

．「即使參加田徑比賽也很注重臉蛋狀況」

．「長跑女神」

．「看到她我都醒了」

．「趕快出道吧！」



山本有真在IG上擁有6萬追蹤，她常在IG分享私服美照，看得出來從髮型、妝容、美甲到服裝和手飾都相當講究，其中一系列山本有真穿着和服的照片，讓粉絲暴動，稱不朝演藝圈發展有些可惜。照片中甚至可以發現山本有真在外出時隨身帶着梳子，就是為了讓自己的瀏海保持在最佳狀態。

更多山本有真社交平台照片：（按圖了解）



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德國 4X400 代表Alica Schmidt：



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荷蘭 4X400 代表Lieke Klaver：



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