酒店「這電器」屬細菌溫床　沾滿灰塵毛髮卻很少清潔

酒店在前一名房客離開後，都會徹底清潔房間、更換床單、毛巾及即棄物品。有一名專門研究頭髮、頭皮相關疾病及治療方式的專家透露，有研究顯示酒店的風筒最容易被工作人員忽略或是並未適當清潔，變成細菌和各種微生物的溫床。



酒占風筒竟是細菌溫床，毛髮專家稱它「很常被忽視」。（Canva）

根據英國《鏡報》（Mirror報道，專門研究頭髮、頭皮相關疾病及治療方式的髮質管理與毛髮學家麥堅杜殊（Jacqui McIntosh）表示，美國有一項研究找了多間不同星級、住宿價格的酒店進行取樣，發現工作人員在整理房間時，最容易忽略的東西是風筒，「它比你們想像中的更髒」。

麥堅杜殊指出，頭髮和頭皮中其實潛藏着非常多的細菌或微生物，一旦酒店房間中的風筒未正確清潔或很少清潔，將變成細菌和各種微生物的溫床，旅客使用後就可能有健康上的風險，「當這些討厭的微生物進入你的頭髮和頭皮，就可能會引發感染、破壞毛囊以及減緩頭髮生長」。

他說，長期被忽視或未正確清潔的風筒中，裏面除了細菌、微生物外，可能還含有灰塵、黴菌和其他隱藏的污染物，這些東西不僅不衛生，更是頭皮的麻煩製造者，可能導致頭皮發炎、頭皮屑、暗沉、毛躁，甚至是掉髮。

麥堅杜殊還說，風筒也可能會吸入斷裂的頭髮，一旦風筒的通風口被嚴重堵塞時，就可能導致風筒加熱效果不穩定，「就像一顆隨時會爆炸的定時炸彈，堆積在設備裏的碎屑會導致機體過熱，增加頭髮或頭皮燒傷的風險」。

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