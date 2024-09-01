挪威公主自稱擁千里眼+識「通靈」 嫁美國巫師婚禮安排惹不滿
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
自稱會「通靈」的挪威公主瑪莎露易絲（Princess Martha Louise），8月31日與自稱是「薩滿巫師」的美國非裔男友韋瑞特（Durek Verrett）完婚，原本應該是充滿祝福的婚禮，卻因為這對新人要求賓客們不能拍照，也不能上傳社群媒體而引發挪威人極度不滿。
根據法新社報道，挪威公主瑪莎露易絲自稱有「千里眼」、「能與天使對話」，韋瑞特則稱，他的前世是法老（古埃及國王），兩人的結婚慶祝活動從8月29日展開，為期3天，數以百計的賓客抵達挪威西部的奧勒松鎮，在一家歷史悠久的酒店舉行「見面會」。結婚典禮的出席者包括瑞典皇室成員，還有不少社群網紅，兩人在酒店的私人活動中交換誓詞，正式結為夫婦。
相關文章：挪威公主愛上「薩滿」 放棄銜頭改當靈媒：我能與天使對話
+6
不過根據挪威媒體報道，這對新人要求賓客們在結婚慶祝活動中，不能使用手機或相機拍照，也不能在社群媒體發布任何消息，只讓《Hello！》雜誌和Netflix拍攝，理由是他們簽訂了獨家報道的協議，但此舉卻惹怒挪威媒體和當地人，不滿大喜之日被排除在外。
挪威公主瑪莎露易絲是國王哈拉爾的長女，曾為馬術運動員，為了專注於與韋瑞特的另類療法事業，已卸下皇室職責。瑪莎露易絲曾與已故作家兼藝術家貝恩結過婚，育有三個女兒。兩人於2017年離婚，貝恩於2019年聖誕節去世。
瑪莎露易絲的丈夫韋瑞特則爭議不斷，他來自美國加州，曾經在網站上自稱是第6代薩滿巫師，販賣稱為「靈魂優化器」的圓形飾品，宣稱這樣物品幫助他克服新冠肺炎。他在接受美國《Vanity Fair》雜誌訪問時聲稱，自己從死亡中復活，在他小時候，一位親戚曾預言他有一天會娶挪威公主為妻，被挪威人批評為「一個老是在說奇怪話的人」。
露易絲公主的女兒們：
+5
挪威公主愛上「薩滿」 放棄銜頭改當靈媒：我能與天使對話是時候歸還嫁妝？奧克尼群島擬脫離英國 欲回歸挪威當自治領地《黑神話：悟空》菩薩像頭部藏在大英博物館？Fact Check另有發現股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣颱風珊珊登陸日本後威力秒變弱 全因遇上「護國神山」以色列男童打破逾3千年陶罐 博物館淡定回應：「修好再展出」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】