挪威公主自稱擁千里眼+識「通靈」　嫁美國巫師婚禮安排惹不滿

自稱會「通靈」的挪威公主瑪莎露易絲（Princess Martha Louise），8月31日與自稱是「薩滿巫師」的美國非裔男友韋瑞特（Durek Verrett）完婚，原本應該是充滿祝福的婚禮，卻因為這對新人要求賓客們不能拍照，也不能上傳社群媒體而引發挪威人極度不滿。



根據法新社報道，挪威公主瑪莎露易絲自稱有「千里眼」、「能與天使對話」，韋瑞特則稱，他的前世是法老（古埃及國王），兩人的結婚慶祝活動從8月29日展開，為期3天，數以百計的賓客抵達挪威西部的奧勒松鎮，在一家歷史悠久的酒店舉行「見面會」。結婚典禮的出席者包括瑞典皇室成員，還有不少社群網紅，兩人在酒店的私人活動中交換誓詞，正式結為夫婦。

挪威公主瑪莎露易絲（Princess Martha Louise）2024年8月31日與自稱是「薩滿巫師」的美國非裔男友韋瑞特（Durek Verrett）完婚（NTB/Cornelius Poppe/via REUTERS）

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不過根據挪威媒體報道，這對新人要求賓客們在結婚慶祝活動中，不能使用手機或相機拍照，也不能在社群媒體發布任何消息，只讓《Hello！》雜誌和Netflix拍攝，理由是他們簽訂了獨家報道的協議，但此舉卻惹怒挪威媒體和當地人，不滿大喜之日被排除在外。

挪威公主瑪莎露易絲是國王哈拉爾的長女，曾為馬術運動員，為了專注於與韋瑞特的另類療法事業，已卸下皇室職責。瑪莎露易絲曾與已故作家兼藝術家貝恩結過婚，育有三個女兒。兩人於2017年離婚，貝恩於2019年聖誕節去世。

瑪莎露易絲的丈夫韋瑞特則爭議不斷，他來自美國加州，曾經在網站上自稱是第6代薩滿巫師，販賣稱為「靈魂優化器」的圓形飾品，宣稱這樣物品幫助他克服新冠肺炎。他在接受美國《Vanity Fair》雜誌訪問時聲稱，自己從死亡中復活，在他小時候，一位親戚曾預言他有一天會娶挪威公主為妻，被挪威人批評為「一個老是在說奇怪話的人」。

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