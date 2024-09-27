澳洲政府鼓勵工作時「開大」　溫提民眾：無謂死忍

澳洲昆士蘭（Queensland）衛生局近日在Instagram發文，對網民大呼：「工作時『開大』絕對沒問題！」，鼓勵大家不要忘記或避諱在上班時大便，提醒大家「害羞腸」容易讓人生病：「所以，與其死忍，不如排出來」，引起衛生及營銷領域的專家稱讚「世界領先」。



昆士蘭（Queensland）衛生局提醒網民，持續忽視排便的需要，其實會導致糞便卡在結腸中、引發痔瘡和其他嚴重問題。

該帖文引起澳洲民眾的巨大關注和讚賞，一周內在Facebook上有超過3,600條評論，在 Instagram 上獲近47,000個點讚。

貼文還指，有些人患有「害羞腸綜合症」（Shy bowel，又稱poo Paranoia），擔心在辦公室等公眾廁所上大號，會因發出難聞氣味或聲音，又或排便時間較長而被人批評，因此在周圍有人時大便就會出現便秘、甚至心跳加速、出汗或噁心等症狀。

《衛報》引述廣告公司Campaign Edge的創辦人Dee Madigan就稱其「世界領先」——「我認為它是最好的政府部門社交媒體團隊之一」。衛生及營銷領域的專家指，昆士蘭衛生局的健康宣傳活動將人們的健康行為正常化。

衛生局還親切提供了一些實用的「無壓力公廁便便小秘訣」，其中第一個就是想像某位名人排便的畫面，「例如Taylor Swift」。

評論中有網民表示驚訝：「政府剛剛是不是把Taylor Swift大便的圖像放進我的腦袋了？你沒事嗎？」還有網民稱：「你怎麼知道我在幹甚麼？」