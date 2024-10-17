韓星Jessi因男粉絲被毆進警局　再有受害人稱曾被打「臉塞馬桶」

韓國嘻哈女歌手Jessi日前漠視男粉絲遭同行朋友毆打，此事不僅重挫形象，受害者報案後警方也以立案處理，昨（16日）晚她更列為被告而現身警察局。



雖然Jessi昨天再度強調她不認識施暴者，但韓國電視台又爆出過去Jessi也曾捲入過暴力事件，早已是累犯，受害者更親自在節目上痛訴：

兩宗案件手法根本一樣！

受害者痛訴當時被Jessi一行人打到全身是傷。（YouTube＠JTBC News）

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首爾江南警察署昨晚以被告身份要求Jessi到案說明，Jessi則在晚間10點5分左右現身。提及此事，Jessi表示：

希望能盡快找到施暴者，也希望他趕快受到懲罰。

接着Jessi重申：「我當天第一次見到加害者。對受害者非常抱歉。」雖然Jessi並非直接加害者，但受害者向同樣在場的Jessi提告，因此她以被告身份遭警方調查，當天另一位也在場的音樂製作人此前已經到案說明過。

韓國電視台JTBC的節目《事件班長》16日再爆出跟Jessi有關的另一起發生在2013年5月的案外案，受害者A某因為遭到圍毆，被打到醫院判定要2週才能痊癒。

A某爆料：

我2013年在梨泰院的一間夜店也被Jessi跟她的同行圍毆。當時Jessi主張「施暴者都出國去到海外了」，兩起案件的手法非常雷同。

A某進一步描述：「我在夜店洗手間碰到他們（Jessi跟她朋友共3人），我讓給他們先進去，結果對方無緣無故找碴還打人。Jessi跟朋友揍我，還把我的臉塞進馬桶。搶走我的手袋之後，說如果我下跪道歉就會把手袋還我。」

不過當時Jessi卻強調自己只是跟朋友一起，有阻止朋友打人，但自己絕對沒有出手。

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A某就是看到Jessi又幹出類似的事情，才主動聯繫節目組爆料。A某自述是韓裔美國人，2010年來到韓國，就在要離開韓國前的一個月遭到Jessi一行人圍毆。

A某後來取消提告，但她強調並不是因為Jessi跟他朋友沒有問題，是因為7月就要回去美國上班，機票都已經買好了，他當下判斷難以持續往來兩地處理訴訟問題，才取消告訴。

A某在節目上痛訴：「受害少年被Jessi周遭的朋友痛毆，有什麼原因嗎？我也一樣，我也不懂有什麼原因！兩宗案件超像嘛！Jessi說她的朋友是中國人？真是笑死人了。她的意思就是那個朋友不在韓國了，已經出國了，意思就是抓不到他，以前也是一模一樣說法。」

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