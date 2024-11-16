秘魯機場截獲走私瀕危物種毒蜘蛛　男子因1行為當場遭案檢識破

一名年約20多歲的韓國乘客，原本預計從秘魯搭機飛往法國、再從法國轉機返回韓國。不過在機場接受出境安全檢查時，卻因為腹部「不明原因凸起」而遭安檢人員攔下，最後才查緝到藏在腹部的背包，居然藏有320多隻瀕臨絕種的毒蜘蛛，當場遭到逮捕。



根據韓媒《朝鮮日報》，秘魯國家森林和野生動物局（SERFOR）於當地時間15日指出，現年28歲的韓國乘客原本預計8日從秘魯首都利馬的豪爾赫‧查韋斯國際機場搭機，先飛往法國、再從法國轉機飛返韓國，不過當局卻發現該名韓男竟然藏有320隻捕鳥蛛、110隻蜈蚣、9隻子彈蟻。

20多歲韓國人涉嫌從秘魯非法走私瀕臨絕種的野生昆蟲，遭到機場安檢人員識破。（秘魯國家森林和野生動物局）

據悉，捕鳥蛛屬於較為原始的蜘蛛，全身密生細毛，亦稱為大蘭多毒株，其中每周的捕鳥蛛身上某些地方長有刺激性的螯毛，面臨危險時可向老鼠等天敵拋灑天然的致癢粉；至於子彈蟻則是全世界體型最大的螞蟻之一，只棲息於中南美洲，若被其使用兇狠的針叮咬，就能感受到如同子彈打到般的疼痛。

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機場安檢人員發現，該名韓籍乘客的腹部竟然「異常凸起」，因此要求實施檢查，結果發現該名韓籍乘客的腹部居然藏有保特瓶形輕量收納背包，而背包內的塑膠瓶則藏有各種從秘魯亞馬遜河地區非法捕獲的野生昆蟲，其中捕鳥蛛更被該國列為瀕臨絕種生物。

從秘魯非法走私瀕臨絕種的野生昆蟲，最後遭到機場安檢人員識破。（youtube@The Straits Times）

秘魯國家森林和野生動物局表示，每年年底經常可以發現在市場以高價交易的瀕危野生動物，業者為了能夠躲避機場安檢，經常使用各種手段。

另外，最近韓國國內則取締從國外非法走私瀕危野生物種的14名20多歲男性，已移送檢方偵辦。從2022年7月至今年5月，他們從泰國、印尼非法走私蛇類、烏龜、蠍子、蜈蚣等1864隻罕見外來物種昆蟲，其中甚至包括被列為《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ的柯摩多巨蜥，這些昆蟲價值19億韓元（約新台幣4426萬元）。

安檢人員發現，他們將這些珍貴的瀕危昆蟲藏置於內衣、杯麵容器、香菸盒等。甚至還有人為了能夠順利從國外走私瀕危野生物種，不惜以免費送友人出國玩為由，要求友人從國外帶回這些昆蟲。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】