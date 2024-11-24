夠膽試嗎？日本Lawson便利店新出「飲用蛋黃醬」 驚人熱量曝光
撰文：TVBS新聞網
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日本便利店不時會開賣特別的奇葩商品，讓民眾逛便利店時忍不住好奇購買。
日本Lawson（ローソン，羅森）便利店近日就宣布，11月26日將試賣「可以喝的蛋黃醬（mayonnaise，另譯美乃滋）」，1瓶熱量只有79卡路里。
消息一出，讓許多網友相當震撼，直呼「一定要買來喝喝看」。
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Lawson便利店22日宣布，為了滿足全球蛋黃醬迷的期待，26日將推出新產品「可以喝的蛋黃醬」（飲むマヨ）。一瓶售價為198日圓（約10港元）。
事實上，商品雖然取名為「蛋黃醬」，但其實是一款創新冷飲，重現出蛋黃醬的酸味與有層次的口感，但熱量只有79大卡。外包裝也特別註明「這不是蛋黃醬」。
蛋黃醬是深受日本人喜愛的調味料之一，甚至有熱愛蛋黃醬的「mayola（マヨラー，蛋黃醬愛好者）」會隨身攜帶蛋黃醬移動。因此這款飲料的消息一出，立刻在社群媒體引發討論。許多網友直呼：
「味道太令人好奇了」
「感覺可以搭配炸雞塊一起吃」
「蛋黃醬本來就是用來喝的」
「這是今年最狂的便利店新品」
但也有許多網友搖頭指出：
「太噁心了，感覺熱量很高」
「我沒有勇氣嚐試」
「愚人節還沒到吧」
「感覺對健康很不好」
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