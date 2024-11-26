日幼稚園連續失竊小童鞋履　以為是戀鞋癖出沒！小偷原來是「牠」

日本福岡市的一間幼兒園幼童的小鞋子最近頻頻遭竊，當地警方接到通報後在園內安裝了3台監視器，終於錄到「小偷」的真面目，竟然是一隻鼬鼠（俗稱黃鼠狼）。



知道小偷是誰後，校園上下都鬆了一口氣：（按圖了解）



鼬鼠潛入日本福岡市的一間幼兒園，偷走幼童的小鞋子。（X截圖 / @themainichi）

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據美媒於11月25日報道，警方公布的監視器畫面顯示，一隻鼬鼠用嘴巴叼着一隻白色的幼童小鞋，準備離開竊案現場。

當地副警察局長稻田弘明在受訪時表示：「很高興小偷不是人類。」此前園方和家長擔心是戀鞋癖的不良分子所為。得知真相後，園長齋藤義英表示「鬆了一口氣」。

據悉，這些被竊的鞋子都是孩子們的室內鞋。在園方報警前，已有15隻幼童的室內鞋不見，報案後又有6隻被偷走。11月11日晚，案發現場的監視器清晰拍到這隻鼬鼠再次偷走1隻鞋的作案過程。

園長表示，孩子們目睹監視器拍攝到的畫面後，忍不住哈哈大笑。

據報導，鼬鼠生性喜歡藏東西，有些鼬鼠主人會特意準備一些玩具讓牠們來藏。該案的「小偷」被認為是野生鼬鼠，至今「逍遙法外」，無法尋獲已被偷走的鞋子，目前園方已在鞋櫃外加裝防盜網，相信未來不會再有失竊案發生。

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