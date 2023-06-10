珠海橫琴長隆海洋王國及周邊主題樂園推介｜連外伶仃島等景點交通

珠海向來都是香港人喜歡當短旅行的地點之一，就像珠海長隆海洋王國，香港人絕不陌生吧！KKday會為大家介紹3個位於珠海的島嶼——橫琴島、外伶仃島及東澳島，各具特色，連同基本交通資訊，下次有機會就要約家人摯友一同旅遊！



珠海橫琴島：一家大細之選

1. 珠海長隆海洋王國

橫琴島是中國廣東省南部的一個島嶼，比鄰澳門、珠海市，目前由澳門特別行政區、廣東省共同管轄。相信橫琴島是香港人最熟悉的島嶼，因為正正是珠海長隆度假區所在位置。

珠海長隆度假區包括：珠海長隆海洋王國、長隆橫琴國際馬戲城、長隆劇院以及長隆五間酒店，形成了集主題公園、度假酒店、文化演藝、商務會展、餐飲休閒於一體的超大型海洋主題旅遊區。

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珠海長隆海洋王國位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，滙集稀有海洋動物、新奇大型演藝表演、頂級遊樂設施，是全球最大的海洋主題公園，同時為中國首個獲得「奧斯卡」級殊榮的主題公園。長隆海洋王國海洋館同時榮獲五大健力氏世界紀錄，館內飼養有不同品種的珍奇魚類多達15000條，是整個珠海長隆國際海洋度假區世界領先實力的一個惟妙惟肖的縮影，啱哂一家大細玩樂！

珠海長隆海洋王國

入園地點：珠海市橫琴灣新區富祥灣，珠海長隆海洋王國

開放時間：09：00 – 21：00



2. 長隆橫琴國際馬戲城

以「魔戒」為造型靈感的長隆橫琴國際馬戲城位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，毗鄰富祥河，與長隆海洋王國、長隆馬戲酒店相映成趣，營造出歐洲小鎮的獨特氛圍。

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長隆橫琴國際馬戲城被喻為世界金獎馬戲的大舞台，從2013年起，連續多年承辦中國國際馬戲節。在這裡，世界各大馬戲賽事的金獎節目耀眼登場，精彩絕倫的馬戲日日上演。

長隆橫琴國際馬戲城

交通：香港直接搭乘跨境大巴經港珠澳大橋



3. 珠海橫琴獅門娛樂天地

珠海橫琴的獅門娛樂天地是亞洲首座電影主題室內互動體驗場館，匯集多套獅門影業風靡全球的荷里活電影《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》、《埃及神戰》、《分歧者》、《非常盜》和《逃亡大計》為主題。透過高端娛樂科技，如虛擬現實（VR）、增強現實（AR）等互動，神還原電影場景和情節。👇👇👇

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珠海橫琴獅門娛樂天地

入場時間：11:00 – 19:00

地點：獅門娛樂天地（廣東省珠海市橫琴新區天羽道91號 創新方）

可在所選出遊日期內憑門票，指紋無限次出入場館



4. 星樂度·橫琴露營樂園

星樂度·露營小鎮擁有海盜船主題BAR、沙坑遺跡樂園等全齡段的遊樂設施，聚合近百種全進口遊玩設備，奇趣歡樂無極限主題化的遊樂設施，致力為遊客提供獨一無二的休閒旅遊體驗。👇👇👇

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致力於打造「沒有圍牆的學校」，擁有集活動研發、設計、執行為一體的專業營地教育團隊，實現「月月有主題、季季有競賽」。營地全年開放的工作坊，配以手繪DIY、彩虹跑、夢幻泡泡秀潑水大戰等營地主題活動。

橫琴島交通方法

香港 ▸ 珠海 ▸ 横琴

1. 到中港碼頭／港澳碼頭乘搭渡輪到珠海九洲港碼頭，船程約30分鐘

2. 前往港珠澳大橋香港口岸，乘搭穿梭巴士到珠海口岸，車程約30分鐘

3. 從珠海站（拱北口岸）乘搭珠海城際輕軌到横琴站（横琴口岸）只需22分鐘



珠海外伶仃島：陽光與海灘之選

外伶仃島是位於香港長洲以南約10公里，由珠海市管轄的一個島嶼，因其處於伶仃洋以外，四面環海的位置而命名。現時伶仃島主力發展旅遊業，除建設渡假村、酒店外，亦發展不同的自然生態景點及旅遊設施，如海上娛樂中心、海鮮市場等。👇👇👇

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伶仃島曾獲廣東省旅遊局評為「國家AAA級旅遊景區」、「廣東省十佳濱海旅遊景區等」，非常啱喜歡陽光與海灘的港人！

外伶仃島最引人入勝就是獨特的海島景致，同時被稱為「小馬爾代夫」，島上景點包括：雙子亭、釣魚台、金石公園、玉帶環腰、摩崖石刻、文天祥雕塑、拱橋渡水、海濱棧道、北帝晨鐘、石景公園、外伶仃島養殖示範區等。

外伶仃島交通方法

由珠海到外伶仃島：

1. 從珠海香洲港碼頭乘搭客船到外伶仃島，船程約1小時至1.5小時，單程票價為￥120。

2. 從橫琴碼頭乘搭客船到外伶仃島，船程約40分鐘，單程票價為￥70起。



珠海東澳島：水上活動之選、享受平價海鮮

東澳島位於中國廣東省珠海市香洲區東南部萬山群島中部，為廣東4A級旅遊景區。東澳島擁有怡人海景，暨有平價海鮮，可以一次旅行中滿足「美食」、「玩樂」兩個願望。👇👇👇

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1. 東澳島藍騎士水上運動中心

東澳島藍騎士水上運動中心於2020年開幕，當中包括七大水上活動提供選擇：水上摩托艇、香蕉船、海上沙發、槳板、皮划艇、帆船、水上自行車，遊客更可以在沙灘浴場，盡情享受陽光與海灘。

東澳島藍騎士水上運動中心位於珠海東澳島南沙灣，南沙灣沙灘素有「鑽石沙灘」的美譽，沙質細膩，海水碧藍，是很多遊客前往東澳島遊玩的首選之地。

2. 東澳島焦點：平價海鮮

東澳島盛產海鮮，全部海鮮如蟹、龍蝦、大蝦、扇貝等都會在自助餐原隻奉上。東澳島海邊有大量海鮮餐廳，喜歡吃海鮮的你就不要錯過！

東澳島交通方法

由香港出發到東澳島：

從中港碼頭／港澳碼頭乘搭渡輪到珠海九洲港碼頭，再轉乘客船到東澳島。



由珠海出發到東澳島：

從珠海香洲港碼頭乘搭客船到東澳島，船程約50分鐘，單程票價為￥85起。



【本文獲「KKday」授權轉載。】