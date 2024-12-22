日本廉價拉麵店開近半世紀　堅持不加價每碗盛惠290日圓

日本物價近期齊齊上漲，大城市一碗拉麵要價1千日圓（約49港元）稀鬆平常。九州地區福岡縣有拉麵店維持自1976年開店來的價格，每碗盛惠290日圓（約14港元），甚至低於一本雜誌。



圖為售賣290日圓一碗的拉麵。（昭和食品工業公司網站）

日媒《現代BUSINESS》在12月3日報道，昭和食品工業公司的老闆澄川誠旗下共開有9家拉麵店，他認為拉麵是生活中的平常食物，若賣高價則無法常常享用，所以保持實惠價格非常重要。

時至今日，福岡縣不少同行因成本飆升而被迫漲價，但仍有廉價拉麵可飽餐一頓。澄川誠對這種做法不予認同，指售價本身由市場決定，成本與售價並無因果關係。

他判斷日本現在是物價上漲但薪水幾乎沒有增加的時代，漲價卻可能趕走常客，並介紹維持平價的獨門秘訣，指店家利益雖然會因成本上漲減少，但增加銷量就可提升獲利「如果其他店漲價，我們就算甚麼都不做，顧客也會增加」。

圖為日本九州福岡縣一間廉價拉麵店，其中售賣290日圓一碗的拉麵。（昭和食品工業公司網站）

澄川誠認為企業應該承擔社會責任，而維持低價就是為社會做出貢獻的一種方式，若客人每週兩次進店享用拉麵，每月將節省3千日圓，而將這些錢投入其他地方「就能促進人們與社會的富裕。」