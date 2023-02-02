日本母猴「獨關6年」離奇產子　2年後真相揭曉　曳曳全靠這個洞

2021年2月，在日本佐世保動植物園裏發生了一件古怪的事情，一隻被獨自關籠的白掌長臂猿MOMO（モモ），某天突然生下了一隻小長臂猿，嚇壞園區工作人員，後來經過DNA檢測，時隔兩年真相出爐，證實小長臂猿的爸爸是與MOMO共用同一展示間的黑掌長臂猿伊藤（イトウ）。



根據工作人員表示，MOMO在2010年誕生，於7歲時便獨自關籠，至今已5-6年，所以當時走進MOMO的房間內，看到他手中抱着一隻小長臂猿，大家都感到不可思議，由於從來不認為MOMO有生育的可能，飼養人也沒注意到她先前已懷孕長達7個月了。

2年後謎底終解開 愛愛全靠這些9毫米小孔（點圖了解更多）：

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為了解開這個大謎團，園方在2022年8月時，採集了小長臂猿和四隻「疑似生父」的長臂猿體毛及糞便，送到京都大學由研究人員做DNA測試，結果顯示小長臂猿的爸爸是34歲的黑掌長臂猿伊藤，伊藤與MOMO會輪流使用同一展示間，但不會同時出現，MOMO會在中午12：00到17：00時到展廳裏，伊藤則會和她錯開。

最後園方判斷，房間與展示廳之間的隔板上，有多個直徑9毫米的小孔，MOMO與伊藤可能是透過的這些小孔來進行交配，而白手長臂猿其實是被指定為瀕臨滅絕的物種，所以動物園將其單獨飼養是為了避免近親交配，如今隔板已被替換成沒有孔洞的，慎防這種事再發生。

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