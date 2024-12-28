暈低醒返唔見4隻手指？印度男唔敢辭職　企圖藉自殘斷指唔洗返工

印度古吉拉特邦（Gujarat）有一名32歲的男子，日前向當地警方報案稱，自己於路上昏倒後離奇少了4根手指頭。



怎料警方進一步調查後發現，男子其實是因為不敢向家人坦承「想離職」，竟持刀切下左手4根手指，企圖塑造「無法工作」的形象。

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根據《印度教徒報》（The Hindu）等多家當地媒體報道，家住古吉拉特邦蘇拉特市（Surat）的32歲男子塔拉帕拉（Mayur Tarapara），是一名在親戚公司會計部門任職的電腦操作員，但他在本月8日卻突然報案，稱他本來正騎著機車前往朋友家，結果在路上暈倒10分鐘，怎料醒來後意外發現左手少了4根手指。

當地警方接獲報案後，火速立案展開調查，然而就在警方調閱監視器畫面後，竟意外發現整起事件都是塔拉帕拉在自導自演，且他事後也坦承，自己在案發當晚先至附近商店買了一把利刀，接著再於晚間10時左右持刀切下4根手指。

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蘇特拉警方對外發表聲明，解釋塔拉帕拉之所以會有如此極端的自殘行為，主要原因是他很想從公司離職，卻沒有勇氣告訴家人，故才將手指砍斷，企圖塑造「無法工作」的形象。儘管他在就醫後已無大礙，但警方仍將進一步調查、釐清全案真相。

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