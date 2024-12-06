3成日本女中學生指「老師性別歧視」　新一代不再接受傳統角色？

「女孩子就該去上可以走讀（不住宿舍）的大學」、「女孩子吃完東西就該自己收拾一下」——日本性別角色分工是否會這樣一直傳承下去？



日本女童子軍聯盟針對中學女生實施的性別相關問題的調查顯示，31%的中學生和32%的高中生感覺「學校的老師對待男生和女生的態度不平等」。

日本男女平等指數仍是先進國家中最低。（yanhao-fang/unsplash）

逾半高中生表示看過性別歧視情況 點圖放大看詳細研究數據：

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調查於2023年11月通過線上方式實施，對象為全國的女中學生，共收到764名中學生和799名高中生的回答。

40%的中學女生和52%的高中女生表示有過被別人說「你是女孩子，不需要做某些事」的經歷。無論中學生還是高中生，都表示這類話說得最多的是「學校老師」。

反過來，有20%的中學女生和30%的高中女生表示有過「因為是女孩子」而被要求做某些事的經歷。

無論中學還是高中生，表示被「母親」和「學校的老師」要求過的受訪者都比較多，高中生中列舉了「父親」和「祖母」的人也較多。

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關於「在日常生活中是否看到過性別歧視的情況」，45%的中學生和61%的高中生表示「看到過」。

關於「在哪裡看到過」，中學生高中生列舉最多的都是「媒體」，其次是「學校」和「公共場所」。

日本女童子軍聯盟相關人士指出，家人和教師的心中依然存在不自覺的偏見和性別角色分工意識，他們的言語和態度對女孩們造成了影響。這有可能導致女孩們無意識地給自己設定了能力上限。

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