英國情侶招室友　月租過萬還有這「超詭異條件」　網民：似恐怖片

英國倫敦一對情侶在網路上招募室友，開出每月1200英鎊（約11627港元）租金。



不過比起金額更驚人的是一連串詭異的合租條件，引發網友熱烈討論，甚至直呼「簡直是恐怖片」。

英國倫敦一對情侶在網上招募室友，卻要求對方需「每月在外邊睡幾晚」，引起熱議。（X@HarleyShah）

英國倫敦一對情侶在網上招募室友，卻要求對方需「每月在外邊睡幾晚」，引起熱議。（X@HarleyShah）

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《鏡報》報道，一名女網友在Facebook群組PO文，徵求一名「成熟、愛乾淨且友善的全職工作者」成為她和男友的室友，入住他們在市中心核心區域Zone 1的「美麗公寓」，還稱月租本來是1300英鎊，但願意稍微優惠到1200英鎊。然而，折價100英鎊的條件是室友必須「有伴侶或家人住在附近，能夠偶爾去找他們過夜，每個月至少給我們3到4個晚上獨處，讓我們兩個人放鬆一下」，還承諾給室友「相同的回報」。

這項要求令眾多網友困惑，有人留言表示：「這需要被拍成恐怖片！新室友逐漸控制這對情侶的生活，最後情侶被迫去租別人的房子，卻發現根本負擔不起1300英鎊的房租。」

也有網友質疑：

如果我有伴侶或家人在附近可以借住，為甚麼還要每個月花1200英鎊租你們的房子？

其他人則猜測，這對情侶可能因無法負擔Zone 1的昂貴租金，才想出這種折衷方案。有人提出建議，認為這對情侶應該找上夜班的人當室友：

這樣他們就可以有好幾個自由的夜晚了。

不過也有人批評，這些要求根本是無理取鬧，「他們希望室友既聽話又友好，還要能符合這麼苛刻的條件，一點誠意都沒有」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】