年薪54萬元竟不夠租屋　美國名校UCLA教授「無家可歸」震驚社會

一名加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 的教授在TikTok拍片控訴，他的薪水少到讓他無房可住，只能暫時寄住在朋友家，殘酷的真相讓許多人感到震驚。



這名UCLA教授名為丹尼爾.麥克考溫（Daniel McKeown），是一名天文物理學教授。他表示，自己本學年的薪水只有7萬美元（約54萬港元）。

他不得不搬出公寓，因為付不起房租：

從技術上來說，我無家可歸。我沒有自己的地方。

UCLA教授丹尼爾麥克考溫常拍短片講解天文物理學知識，僅在IG上已有逾12萬人追蹤。（IG@danielmckeownastrophysc）

UCLA教授丹尼爾麥克考溫常拍短片講解天文物理學知識，僅在IG上已有逾12萬人追蹤。（IG@danielmckeownastrophysc）

UCLA教授丹尼爾麥克考溫常拍短片講解天文物理學知識，僅在IG上已有逾12萬人追蹤。（IG@danielmckeownastrophysc）

抖音拍片自揭無家可歸慘況引起熱烈討論 點圖放大瀏覽：

+ 20

麥克考溫解釋說，他的薪水在扣掉稅金之後每個月只剩4千多元美金（約3.1萬港元），一些保險和生活雜費再花掉1千美金（約7800港元），而他之前的租金是一個月2500元美金（約1.9萬港元），根本入不敷出。

他的房租甚至不是當地的高水準，他居住的洛杉磯的韋斯特伍德地區（Westwood），平均租金是3700元美金（約2.9萬港元）。

麥克考溫還表示，自己曾向部門主管提出加薪要求，他認為他起碼要有10萬美金（約77.7萬港元）年薪才能租得起房，但遭到拒絕。

自從搬出公寓後，他把所有家當存放在小倉庫中，暫時和一位朋友住在一起，而他現在住的地方距離大學有幾個小時的路程，他只能將課程轉移為線上授課，並同時試圖找到可負擔的UCLA附近的租房。

他向媒體控訴：

我全職教書，每年教6門課，但我的薪水大約是加州物理學教授平均薪水的一半，這不公平。

當地電視台多次聯繫加州大學洛杉磯分校，要求對麥克考溫的說法發表評論，但沒有得到回應。

【延伸閱讀】TikToker教新移民如何「依法侵佔空屋」 美國人嚇到不敢去旅行

【延伸閱讀】TikToker教新移民如何「依法侵佔空屋」 美國人嚇到不敢去旅行

點圖放大瀏覽：

+ 23

麥克考溫的影片獲得廣大網友支持，許多人質疑，如果不向講師支付足以維持生計的薪水，那他們付的高額學費都花到哪裡去了。也有人認為，大學應該為教授提供住宿。

根據加州大學洛杉磯分校的網站，州內學生的平均總費用為34667元美金（約26.9萬港元），僅僅學雜費平均就要13225元美金（約10.3萬港元）。

當被問到為什麼不在其他地方教書時，麥克考溫表示：

我拒絕停止教書，教導我的學生是我的熱情所在。而加州大學洛杉磯分校是一所頂尖的物理學大學。

據悉加州大學洛杉磯分校先前就曾因學區附近缺乏「經濟適用房」而受到批評。所謂的「經濟適用房」指的是在一般大眾負擔能力之內的房子。

根據洛杉磯無家可歸者倡議組織估計，截至2022年，當地缺少約499430間經濟適用房。為此，加州大學洛杉磯分校在2022年時承諾為學生提供住房保障，可惜這項政策並不適用於教授。

【相關圖輯】過百暴徒搶劫洛杉磯便利店 大肆搜掠破壞 混亂如第三世界

【相關圖輯】過百暴徒搶劫洛杉磯便利店 大肆搜掠破壞 混亂如第三世界

點圖放大瀏覽：

+ 20

延伸閱讀：

不滿二房東催繳房租！萬華翁持刀狂砍297刀致死 房客殺人罪起訴

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】