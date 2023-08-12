馬來西亞華裔男欠租被屋主反鎖家中　沒錢為手機充值求救活活餓死

馬來西亞華裔男子拖欠3個月房租，被屋主上門追債時反鎖在屋內，豈料因沒錢為手機充值無法撥電求助，最終活活餓死在家中。



律師余健忠接受《東方日報》記者訪問時表示，這起案件是於上個月23日在靈市白沙羅一間公寓單位發生，死者是在去世3天後屍體發出臭味才被鄰居發現。

他說，死者為一名電召車司機，相信是拖欠3個月的租金，被屋主上門反鎖屋內長達一個月時間，豈料受困屋內期間因沒有錢為手機充值，無法撥打電話向人求救，而活活被餓死。「死者遺體被發現時已瘦成皮包骨，與生前身材樣貌有巨大差別。」

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余健忠表示，死者家屬已委託他為代表律師起訴屋主，為死者討回一個公道。

他說，本身並不清楚屋主在上鎖時是否知道租客仍在屋內，惟就算租客拖欠房租仍有其他解決辦法，而不是將單位上鎖，因為此舉或可能鬧出人命。

「我建議屋主若面對租客拖欠租金的問題，可向小額索償法庭提出申請，而不是將租客反鎖在屋內。」

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他說，自己是首次接獲這樣的案件，因此希望民眾能以此案作為藉鑑，避免類似事件再次發生。

另一方面，靈市警方截至目前還未針對這起案件發表任何談話。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：拖欠3個月租金被屋主反鎖家中華裔電召車司機活活餓死】