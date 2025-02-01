家具毛孩離奇變綠　女網民求救　意外揭發遭「戴綠帽」

外國有一名人妻日前在網路上發文指出，家中所有的傢俱物品，在過去幾個月內離奇冒出淡墨綠色，就連寵物貓的白毛也無法倖免，讓她感到十分困惑。然而，就在她追查染色來源的過程中，竟意外發現自己的頭也一樣「綠」了。



一名Reddit帳號為「mioraa」的女網友日前發文指出，她在過去幾個月內發現，家中不論是牆壁、梳化等家具或物品，甚至是寵物貓白色的毛髮，都離奇地冒出淡墨綠色，然而即使她翻遍各個角落、諮詢各方面專家，始終無法找出染色來源。

國外一名人妻家中物品莫名染綠，結果竟意外揭發丈夫偷吃。（Reddit截圖）

國外一名人妻家中物品莫名染綠，結果竟意外揭發丈夫偷吃。（Reddit截圖）

原PO推測家中的染綠現象，源頭很可能是丈夫情婦的牛仔褲。（Reddit截圖）

這篇貼文曝光後，大批網友湧入留言區分享意見，其中就有一名網友認為，此現象很可能是由GAP旗下品牌「Old Navy」的一款牛仔褲所致。該網友笑說，該牛仔褲除了會將所有東西都染髒，甚至推測原PO的丈夫可能偷吃某位穿著該褲的女人。

原PO在看到該則留言後不以為然，稱自己與丈夫都沒有穿著牛仔褲的習慣。不過，她在不久後又補充表示，「你在這則留言完全說對了」。她解釋，丈夫過去即有出軌前科，近期更多次臨時加班且行跡可疑，故在檢查對方手機後，意外發現有名牛仔褲女郎多次傳來曖昧訊息與辣照。

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原PO推測，家中的離奇「染綠」現象，很可能全是小三身上的牛仔褲所致，目前她已經帶著貓咪回到娘家，同時也向丈夫提出離婚。

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