荷蘭歷史趣聞｜紅蘿蔔是橙色　是民眾為紀念王室特意培植而成？

在大家的印象中，「橙色」是荷蘭（尼德蘭，Nederland）的代表色，甚至在2020年4月新冠肺炎延燒之際，台灣總統蔡英文也捐贈了700萬片口罩給予11個歐洲國家，其中，受惠的荷蘭貿易暨投資辦事處在Facebook粉絲團貼出了感謝台灣的照片，當中橙色的口罩是最大的亮點！



另外更有一個荷蘭民間傳說，將橙色的紅蘿蔔與荷蘭王室聯繫在一起！其實紅蘿蔔有很多種顏色，除了最普遍的橙色之外，還有白色、紫色、黃色等。但故事卻將我們至今吃到大多數紅蘿蔔都是橙色的原因歸因於與荷蘭王室有關係，這是真的嗎？似乎並非歷史事實！

紅蘿蔔大多數都是橙色 原來與荷蘭王室沒有關係：

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民間故事：因為推崇荷蘭王室 荷蘭人發明了橙色紅蘿蔔

這個故事是這樣子的，在16世紀時，威廉．奧蘭治（Willem van Oranje）組織「貴族同盟」，發起反對西班牙哈布斯堡王朝對荷蘭的統治，即便在荷蘭獨立前，威廉就已經被西班牙暗殺身亡，但他在很大的程度上仍被認為是荷蘭的開國元老，並被尊稱為荷蘭的「國父」，而他的子孫後代也接著治理荷蘭。他的家族姓氏「Oranje」（荷蘭文的橙色）也成了荷蘭的標誌，也是目前荷蘭皇室的姓氏。因為愛戴威廉，國民也非常崇尚橙色，當時的荷蘭農民開發和種植了橙色紅蘿蔔的品種，並且傳播到世界各地，至今橙色就成了紅蘿蔔的標準顏色。

歷史事實：14世紀時橙色紅蘿蔔已有種植記錄

然而，這個故事可能並非事實！世界紅蘿蔔博物館（World Carrot Museum）創辦人John Stolarczyk說明：「雖然橙色紅蘿蔔的發展在荷蘭那個時期就已經開始了，但沒有文獻證據可以顯示荷蘭人發明了橙色紅蘿蔔來紀念王室。」根據John Stolarczyk於2011年撰寫的報告，野生的紅蘿蔔起初是白色以及淺黃色的，當人們在5000年前於伊朗高原培育出來後，開始出現紫色和黃色的紅蘿蔔。而黃色的紅蘿蔔可能突變成橙色的色調，且有農民選擇性的種植了它們。John Stolarczyk更說，在威廉開始發起反抗西班牙的前200年，就有伊斯蘭商人首次將橙色紅蘿蔔種籽引入歐洲，且西班牙有文件顯示，早在14世紀就已有種植了橙色紅蘿蔔。

橙色紅蘿蔔在荷蘭生長良好、更商業化擴大推廣

當紅蘿蔔傳入荷蘭後，橙色品種的紅蘿蔔在荷蘭的氣候和環境相較於紫色和黃色的紅蘿蔔生長更加良好，擅長農業的荷蘭人也大量繁殖了橙色紅蘿蔔。接著荷蘭商人將橙色紅蘿蔔散佈到整個歐洲大陸，例如法國、德國、英國都首次收到了橙色紅蘿蔔。荷蘭後來用橙色紅蘿蔔增強了國家的民族色彩，也可以解釋威廉與紅蘿蔔之間的故事是來自於這裡。John Stolarczyk更強調，無論荷蘭人重複幾次這個故事，橙色紅蘿蔔真的不是為了紀念王室而開發出來的品種。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：紅蘿蔔為什麼多數都是橙色的？傳說跟荷蘭皇室有關？】