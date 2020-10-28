【蔬果保鮮】番茄蘋果要分開藍莓青瓜放室溫　必學3大分類保存法

新鮮食材買回家沒過幾天就壞了？即使放進雪櫃了，蔬菜水果還是難逃爛掉或過熟的命運，這是因為有的水果會分泌大量的乙烯（Ethylene，一種催熟劑），進而破壞放置在一旁的蔬菜或其他水果，以下是正確的新鮮蔬果保存方法，以及該注意的安全守則。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼蔬菜和水果的處理方式（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蔬菜

買回來後，請先移除橡筋，剪掉鬚根，並且讓蔬菜呈現鬆散的狀態，因為被束緊的蔬菜很快就會爛掉，另外，袋子外面要有小孔，以確保空氣能流通。另外，綠色蔬菜可以先浸泡水，再瀝乾保存；香草和菇類則於料理前水洗即可。

2. 水果

非櫻桃果實類的水果，無須放進雪櫃，只要放在室內環境即可，包括番茄、蘋果、芒果、梨、蜜瓜，以及牛油果。相反的，有的水果必須放入雪櫃保存，不然很快就會腐壞，像是葡萄、柑橘類、漿果類。值得一提的還有香蕉，它需要個別地區分開來，因為它很快熟，並且會影響到附近其他的蔬果，若不想讓香蕉那麼快熟，可用塑膠或保鮮膜包住其莖部，這能停止香蕉的乙烯分泌出來。

常見蔬果3種保存分類法

本文按照蔬果所分泌的乙烯程度，挑選了較常看到的蔬菜和水果，大致分成以下3類：需個別區分開、可以放在一起（但要避開高乙烯量的水果），以及置放在一般室內環境即可。

1. 需個別區分開

高麗菜、萵苣、菇類、洋蔥、茄子、番茄、蘋果、芒果、牛油果、梨子、蜜瓜、南瓜、熟香蕉、梅子、桃子、油桃。

2. 可放在一起

薯仔、番薯、椰菜花、蘿蔔、蘆筍、秋葵、抱子甘藍、葡萄、筍瓜、西瓜。

3. 放在室內環境即可

青瓜、甜椒、芥蘭、柑橘類（檸檬、青檸等）、漿果類（士多啤梨、藍莓、黑莓、覆盆子等）、鳳梨（仍會分泌些微乙烯）。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不是全部塞冰箱～蔬果正確保存這樣做】