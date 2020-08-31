【抗癌飲食】多吃9種新鮮蔬菜水果對抗肝癌　紅蘿蔔防曬又防癌！

新鮮水果含有可輕鬆對抗肝癌（Liver cancer）的植物性化合物（Phytochemical）及維他命。與化學療法、放射療法和其他藥物不同，以自然食物為主的食療，對於重建因癌症受損的細胞，似乎非常有效，且不會引起任何副作用。如果您覺得單吃水果和蔬菜很無聊，也可以將食材打成更容易攝取的蔬果汁。 文：鄭安珉 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

吃9種蔬果對抗肝癌（點擊下圖率先看清！）

+ 4 + 4 + 4

1. 紅蘿蔔

紅蘿蔔（又稱胡蘿蔔）含有α-胡蘿蔔素（α-carotene），對防曬及防癌相當有效。當人們暴露在致癌物中時，胡蘿蔔素可抑制和或延遲惡性及良性黑色素瘤（Melanoma）的入侵。此外，英國和丹麥的研究人員發現，紅蘿蔔中的抗氧化劑鐮葉芹醇（Falcarinol），可將實驗室誘發小老鼠罹癌的罹癌機率，減低為三分之一。

2. 蘿蔔

蘿蔔（白蘿蔔）被用於治療癌症，似乎已有數世紀之久。蘿蔔的根可以再生紅血球，為因癌症而受損的細胞提供氧氣。蘿蔔更能為腎臟、肝臟和淋巴排毒，促進健康細胞再生。

3. 西柚

研究顯示，西柚（又稱葡萄柚）可降低罹癌風險。西柚含有一種稱為檸檬烯（Limonene） 的植物性化合物（活性養分），可幫助免疫系統分解致癌物質及預防癌症。西柚還含有單萜烯（Monoterpene），能「消滅」體內的乳癌致癌物。此外，西柚還含有大量的維他命C，有助於身體全天候保持強壯、充滿活力。

4. 紅提子

紅提子（又稱紅葡萄）中的白藜蘆醇（Resveratrol）是一種可幫助身體對抗癌症的強效抗氧化劑，白藜蘆醇化合物能輕鬆抑制可能引發癌症的酶。更具體地說，專家強調，吃提子對人體的免疫系統非常有益。

相關文章：【癌症】過勞易致淋巴瘤、肝癌、肺癌！疲勞致癌4部曲要及早減壓

+ 12 + 12 + 12

5. 藍莓

眾所周知，花青素可預防所有癌症，藍莓內含的土耳其鞣酸（Ellagic acid）和花青素（Anthocyan），為兩種有效的抗癌化合物。經常食用藍莓，還可以預防皮膚癌（Skin cancer）、膀胱癌（Bladder cancer）、肺癌（Lung cancer）和血癌（Leukemia）。

6. 石榴

富含抗氧化劑是石榴（Pomegranate）能抗癌的秘密武器。石榴汁含有葉酸、鉀、維他命E、多酚和泛酸，可遏止肺癌細胞的生長及擴散。

7. 山竹

山竹（Mangosteen）原產於位處熱帶的東南亞，山竹汁含有抗癌或抗菌的多醣化合物，有助於抑制癌細胞突變，並防止癌細胞擴散。

8. 諾麗果

這種野生水果生長於東南亞、西印度群島和夏威夷，對預防初期癌症十分有效。諾麗果（Noni）可殺死癌細胞及製造白血球，並擴張細胞膜的面積，促進抗癌營養素的吸收。

9. 刺果番荔枝

在大多數化療中，皆可見到刺果番荔枝（Soursop）的身影。刺果番荔枝中的賽洛寧（Xeronine），可對癌症產生強烈的免疫反應。與化療的不同之處為，暹羅可卡因（Siamese cocaine）只會殺死癌細胞，不會影響身體其他部位。 刺果番荔枝汁可治療各種癌症，包括肺癌、前列腺癌（Prostate cancer）、乳癌（Breast cancer）和大腸癌（Colon cancer）。

相關文章：【健康飲食】減慢身體老化要減糖！教你5大飲食妙招修復身體

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

小心踩地雷！罹肝癌這些食物不要碰

肝癌病人吃回健康～蔬果蛋白質全穀類

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃蔬果對抗肝癌！紅白蘿蔔等9種最優】