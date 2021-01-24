拜登就任｜桑德斯「路人甲」造型梗圖爆紅　同款羽絨和手套被沽清

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 16:46

在20日美國總統就職典禮上，民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）全身包緊緊、宛如「路人甲」造型的照片在網上瘋傳，成為全球近日最強梗圖，他當天穿的禦寒服裝也因此爆紅熱賣，不到三日就被網友搶購一空。

佛州滑雪服裝公司Burton Snowboards表示，旗下網站過去幾天來的訪問量暴增。就在桑德斯照片引起網友熱烈關注時，他身上穿的同款羽絨外套開始狂銷，20日的銷量是前17天總銷量的兩倍以上，且兩款顏色、所有尺寸的同款商品，都在三日內售罄。

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除此之外，桑德斯手上那款手套的銷量也大增。住在佛蒙特州的埃利斯（Jen Ellis）是一位老師，多年前送給桑德斯這一雙手套，她20日晚上宣布，她製作的同款手套已全數賣光。

桑德斯去年參加民主黨黨內總統初選，在2月最早進行初選的三個州大勝，直到拜登在南卡州獲勝，其他被歸類為溫和派的民主黨參選人也逐漸退選並支持拜登，才讓拜登扭轉局勢，最後形成拜登和桑德斯在民主黨初選對決局面。桑德斯於4月初時宣布退出選戰，由拜登出戰特朗普。

▼▼▼桑德斯惡搞圖片瘋傳▼▼▼

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