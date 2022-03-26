糞金龜推糞球時原來一定會做這「神秘動作」？而且六親不認

你知道屎殼郎（編按：糞金龜）會滾糞球，但不一定知道牠還有滾前的準備工作——「跳舞」。



在一個成型的糞球面前，牠並沒有急於推動，而是停了下來，然後爬到了糞球上，這是在幹嘛？轉圈圈？完成了上述一系列的動作後，屎殼郎才終於爬下球來，繼續把球滾走。

屎殼郎為何要這樣做？點圖放大瀏覽▼▼▼

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來自隆德大學的科學家們，將屎殼郎的這一系列動作形容成了「神秘的舞蹈」，看上去確實是挺讓人迷惑的操作。為了搞清楚這個舞蹈的用途，科學家們設計了一些實驗：先用一個綠色光點模擬太陽，之後，在屎殼郎跳舞的時候，加入了一些額外的環境變化。實驗結果表明，當跳舞時發生了額外的環境刺激，屎殼郎會出現轉向。而且，這種轉向，只有在跳舞的時候會出現。如果是在滾動糞球的時候去騷擾牠，不好意思，屎殼郎並不會理你。

基於這些觀察，科學家們認為，這個「舞蹈」，跟屎殼郎判斷方向有關，目的是幫助屎殼郎修正行走的路線。這可不是屎殼郎瞎爬的。而跳舞時之所以要爬到糞球上，目的可能有兩種：1、開拓視野。好的視線不僅可以更好地接收外界環境，同時，還可以防止其他甲蟲來偷襲；2、方便調整方向。調整完方向之後可以直接從糞球爬下，方便繼續前進。

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不過，屎殼郎這也就跳了個舞，如何就能知道「路在何方」了？這背後，究竟暗藏什麼玄機呢？咱們前面提到了屎殼郎的「登高望遠」，目前是為了更好地接收環境信息。那麼，說起外界信息，大家最容易想到什麼呢？對，就是太陽了。太陽東昇西落的規律，像「指南針」一樣，作為方位坐標，是在合適不過的了。雖然太陽並不是靜止的，但考慮到屎殼郎的運輸時間平均只有6分鐘，太陽這期間的細微運動，問題不大。對於屎殼郎來說，雖然太陽移動可能麻煩不大，但是如果僅僅依靠太陽的話，是不夠的。因為看不到太陽的情況太多了，如果天氣不好，或者太陽被雲遮住了，那屎殼郎又該如何是好呢？這個問題，可難不倒屎殼郎。看不到太陽的時候，牠們就另闢蹊徑，用太陽的偏振光來作為參考。

日光的偏振光在許多生物中，都是重要的天然導航指標。比如：螞蟻、蜜蜂、候鳥等等，當然，屎殼郎也在其中。這是因為太陽光經過各種折射和散射之後，在某一個區域上，會有各種不同偏振方向的光，組成了大氣偏振光模式圖。可以理解成為一個區域性的「地圖」。雖然這個「地圖」受到地區、天氣、太陽高度等因素影響，有時候不太穩定。但是，屎殼郎看著這個臨時性的地圖，就可以知道哪個方向是對的。OK，讓我們繼續加碼難度，既然你可以用太陽的偏振光，那如果太陽下山了，徹底看不到日光了，又該怎麼辦呢？

這，同樣也難不倒屎殼郎。因為，牠們有著獨門絕技：利用月光定位。具體點來說就是，就是利用月球周圍形成的寬而微弱的偏振光圖案，來進行定位。這是得益於屎殼郎們自身極強的夜視能力，使得牠們可以觀察到夜空中非常微弱的光特徵。而且最重要的是，屎殼郎還是目前已知的唯一擁有使用月光定位能力的動物。不僅能用日光，還能使用月光，這就是強者的世界嗎？最後，還有一種情況，可能不容易想到，那就是晌午時分。這個時候垂直於頭頂的太陽，是沒有任何方位上的參考價值的。在這種情況下，屎殼郎用來進行方向參考的是，風！實驗發現，當太陽高於75°時，風向改變180°，屎殼郎的方向就會改變180°。而當太陽下降可以作為坐標後，屎殼郎對於風向的變化就不為所動了。

於是，我們現在可以看到這樣一隻屎殼郎，白天的時候，牠用太陽和日光的偏振光「地圖」指引方向；太陽達到了一定高度後，牠就用風；晚上也不慌，月亮的偏振光，是牠們的獨門羅盤。這真的是從早到晚，全天候包辦了。為了全天不迷路，屎殼郎也是練就了一身的本領啊。從這點上來說，牠可比我們都厲害多了。畢竟屎殼郎的這些本領，我是一個也學不來啊。

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