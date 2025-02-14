情人節｜韓國人太浪漫！　每個月14日總有慶祝理由

提起情人會共同慶祝的節日，大家通常會想到七夕、情人節（Valentine's Day）、聖誕節。但在韓國，每個月的14日幾乎都被視為「情人節」，具有不同的涵義，以及不同的慶祝方式。以下整理了韓國人會慶祝的特別日子：



每個月的14日都有慶祝的原因，韓國人很浪漫吧！（按圖了解）



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1月14日「日記情人節（DIARY DAY）」

情侶在這一天會互贈新的一年使用的日記或手帳。

2月14日「情人節」

與全世界相同，韓國女生會在這天送喜歡的人朱古力，進行告白。

3月14日「白色情人節」

在情人節收到朱古力和禮物的人，必須在這天進行回禮。

4月14日「黑色情人節」

這並非情侶慶祝的節日，而是為了失戀者或單身者的日子。在情人節和白色情人節沒有找到對象的人，會在這一天身穿黑衣，與異性一起吃榨醬麵，互相安慰。許多單身者會在這一天與吃飯對象發展出戀情。

5月14日「黃色情人節、玫瑰情人節」

黃色情人節指的是在黑色情人節未找到對象的人，必須在這一天身穿黃衣吃咖哩。若沒有照做可能會單身一輩子。玫瑰情人節則是情侶互贈玫瑰的日子。

6月14日「接吻和牽手情人節」

這一天是情侶必須接吻和牽手。對於雙方的關係遲遲沒有進展的人來說，是個能鼓起勇氣跨出一步的好機會。

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7月14日「銀色情人節、百合情人節」

情侶會在這一天互贈銀飾，尤其是銀製戒指，因此又被稱為「戒指日」。也有人把「銀色情人節」的銀色解釋為「銀髮族」，因此許多情侶會選擇在這一天，把戀人介紹給父母或長輩認識。有人也把這天視為男性必須贈送女性百合的「百合情人節」。

8月14日「綠色情人節、內衣情人節、音樂情人節」

「綠色情人節」指的是情侶會在這一天，前往綠意盎然的大自然中約會。單身的人則要喝裝在綠色玻璃瓶內的韓國燒酒。「內衣情人節」則代表情侶必須互贈內衣。「音樂情人節」指的是情侶會聚集在夜店等有播放音樂的地方，將戀人介紹給朋友。

9月14日「拍照情人節、帽子情人節」

情侶必須在拍照情人節一起合影。帽子情人節指的是情侶會互贈對方帽子。

10月14日「紅酒情人節」

情侶會在這天一起喝紅酒，因此有特別多人會選擇這天外食約會。

11月14日「橙汁情人節、電影情人節」

情侶一起喝橙汁、看電影的日子。

12月14日「擁抱情人節」

情侶擁抱的日子。

據說這些情人節是韓國學生所構思的，後來擴散到全國。雖然並非每對情侶都會慶祝這些日子，但許多人把這些情人節涵義作為規劃約會活動的依據，商家與餐廳也會針對這些節日進行促銷。除了情人節外，韓國情侶也相當注重生日與交往紀念日，甚至開發出紀錄和管理紀念日的D-Day應用程式，防止情侶們錯過重要日子。

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