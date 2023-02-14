情人節Valentine's Day由來暴力血腥　其實一點也不浪漫

2月14日情人節將至，在這一年一度的重大節日，人們總是趁機來場勇氣告白，或是大大放閃宣告愛情。



有人會說情人節就是商人炒作出來的節日，然而，充滿浪漫氣氛的情人節，其實早年是為了紀念他……

【懶人包】英文「February」竟也跟情人節打女人傳統有關 點圖看精華節錄：

+ 20

西洋情人節由來：古羅馬「鞭打女生」祈求生子

西洋情人節的由來，最早可以追溯到古羅馬時代。傳說中，生性浪漫的古羅馬人每年2月14日會舉辦盛大慶典來慶祝「牧神節」，有人說牧神節是為了慶祝即將到來的春天，也有人說是慶祝掌管畜牧和農業的「法烏努斯神」，祂的形象是半人半羊，類似古希臘人崇拜的「潘神」。

據說，從2月13日到15日，古羅馬人一連三天都在狂歡慶祝牧神節，在盛大慶典中，男人們會獻祭山羊和狗，並將獸皮割下來、手持羊皮鞭，而年輕女性則是聚集在街道兩旁，等著讓男性鞭打到她們頭上，因為人們相信這樣會使她們更容易生育。此外，在拉丁語中，羊皮鞭叫做februa，鞭打叫做fabruatio，都有「純潔」的意思，因此英文的二月February就是由此而來。

牧神節還有一項儀式是抽籤配對，年輕男子從罐子裏抽出寫有女性名字的字條，兩人在牧神節期間會像情侶一樣約會，如果情投意合，那麼牧神節結束後，就有可能會繼續在一起到結婚。

【延伸閱讀】史上最兇殘絕世美人 虐殺數百無辜少女 手段比地獄刑罰更恐怖（點圖放大閱讀及瀏覽相關照片）▼▼▼

+ 32

西洋情人節由來：古羅馬神父「瓦倫泰」遭處死

在眾多情人節傳說中，除了牧神節，還有一位叫「瓦倫泰」的古羅馬神父更是關鍵角色，因為他就是情人節St. Valentine's Day名字的由來。相傳在西元3世紀時，古羅馬皇帝為了增強兵力，下令所有單身男性都得從軍、不許結婚，沒想到神父瓦倫泰偷偷違反皇帝的禁婚令，幫年輕戀人秘密證婚，結果引起皇帝不滿，瓦倫泰惹來殺身之禍，在2月14日被處決。為了紀念瓦倫泰的勇敢精神，羅馬教會將2月14日定為紀念日，後來演變成「情人節」。

有關瓦倫泰的故事，還有另一個傳說是，當時的羅馬帝國官方依舊奉行對羅馬諸神的信仰，並長期迫害基督教，一但被發現是基督教徒，甚至有可能面臨死刑。瓦倫泰為了援助受到迫害的教徒，意外暴露了自己的身份而入獄，在監獄中，他愛上了典獄長的女兒，還治癒了她失明的雙眼。然而，這起事蹟傳到羅馬皇帝克勞狄二世耳中，讓皇帝相當忌憚瓦倫泰的神力，深怕會撼動到他的政權，於是為了杜絕異議，皇帝下令在2月14日將瓦倫泰處死。傳說在瓦倫泰行刑的早晨，他寫了一封告別信給典獄長的女兒，信中情意深重信訴說自己對她的情意，落款是「來自你的瓦倫泰」。

【延伸閱讀】中國古代17種最恐怖酷刑 鋸割痛如凌遲 還未夠抽腸梳洗令人心寒（點圖放大閱讀及瀏覽相關照片）▼▼▼

+ 40

西洋情人節習俗活動

從古羅馬時期開始，情人節的習俗逐漸在西方廣為流傳，到了中世紀，情人節在英國最為流行，當地單身男女把名字寫在紙條上，之後再抽出男子和女子交換禮物的對象，女子在這一年內成為男子的「Valentine」，照顧和保護該名女子就成為男子的責任。

時至今日，情侶互贈禮物已經成了情人節最熱門的活動，不少人也喜歡在當天向愛慕的人表達情意。

各國情人節慶祝方式大不同

古羅馬流傳至今的情人節，已經成了全世界最熱門的節日之一，情侶用鮮花、巧克力、禮物和卡片向愛人表達情意，不過你知道嗎？各國慶祝情人節的方法其實大不同！

在日本，2月14日這天通常會由女生送巧克力給男生表達心意，不過日本女生不僅可以送男朋友，也能送給朋友「義理巧克力」，男生們則是在3月14日白色情人節回贈女生白色巧克力或甜點。

在荷蘭，人們則是把傳統的木鞋當作情人節禮物。在澳門，情人節這天男生會送鮮花給女生，女方則會送給男生巧克力。

在韓國，也有一說是每個月的14日都是情人節，讓戀人們想慶祝都不怕沒時間。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：西洋情人節最早源自「鞭打女生」！不為人知的情人節由來、習俗活動，其實一點也不浪漫】