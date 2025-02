你是否也有過被前任氣得說不出話、甚至想「折磨」前任的經歷?美國賓夕法尼亞州(Pennsylvania)一個野生動物保護區稱可以滿足你!今年情人節,保護區推出一項扔前任去「餵狼」的服務,收費只需要5美元。



據美國廣播公司新聞網(ABC)報道,一個名為T&D's Cats of the World的野生動物保護區發起籌款活動,公眾只需要捐出5美元並提供前任的名字,工作人員就會在情人節當天,把一個寫有捐款者前任名字的薑餅人餵給保護區裏的4隻狼吃。

該保護區的所有者之一Jennifer Mattive表示:「前女友、男友、老闆、配偶、室友,前任可以指任何人。」她稱,寫有前任名字的薑餅人其實是志願者製作的花生醬口味的寵物曲奇,4隻狼會咬掉薑餅人的一隻手臂、一顆頭或者一條腿。

這項活動的創意源自保護區在新冠疫情期間,保護區會在情人節時讓公眾以前任的名字給蟑螂命名,再把蟑螂餵給動物。據指,保護區籌得的所有「善款」,都用於照顧保護區中的200多隻動物上。

美國賓夕法尼亞州野生動物保護區T&D’s Cats of the World今年情人節推出特別服務,幫你把前任丟去「餵狼」,圖為動物園標誌。(T&D’s Cats of the World)