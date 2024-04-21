熱到跳水塔　酒醉緬甸男想降溫疑溺斃　整幢樓「喝了3天屍水」

泰國日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名男子與朋友相約公寓頂樓喝酒，疑似酒後受不了天氣太熱，一時興起跳進水塔降溫。



然而，事後卻沒人發現他沒有出來，直到幾天後有住戶發現自來水變色且有異味，才得知男子早已陳屍水塔中。

6歲女兒知父親跳進水塔卻先自行回家 全棟鄰居喝了發臭屍水3天（點圖了解更多）：

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綜合當地媒體Asean Now、The Thaiger報道，事件本月17日發生在泰國曼谷一棟公寓，死者為27歲的緬甸籍男子Aung Su Nyat，事發前正在與朋友們喝酒，結果意外失蹤好幾天。

其朋友宣稱，聚會結束時間約當日晚間11時許，大夥兒離開後，只剩下Aung Su Nyat和6歲女兒在頂樓。

報道中也提到，Aung Su Nyat的女兒回想事發經過，父親曾告訴她很熱，說完就跳進水塔，其間有爬出來，並表示覺得不舒服，但之後仍未等到父親出來，她就回家了。

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至於Aung Su Nyat的妻子，則對丈夫跳進水塔一事渾然不知，找不到丈夫的她，還祈求神明幫助。

最離譜的是，因公寓自來水水流開始變慢，且顏色混濁、散發臭味，多名住戶紛紛向房東投訴，唯有請工作人員一行人前往頂樓查看，掀開水塔即看見一具全身赤裸的浮屍，也就是Aung Su Nyat。

經調查後，當地警方說明，全案目前仍在調查中，推測死者是喝醉後，跳進水塔溺斃。他的家人則懷疑他可能因酒醉或抽筋，在重新進入水塔時溺水身亡。

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