Lady Gaga新加坡演唱會門票首日預售　VIP套票炒翻46倍高達17萬

Lady Gaga將於今年5月到新加坡開唱四日，新加坡是亞洲唯一一站。演唱會今日（3月18日）開始預售，開票不久便吸引百萬餘人上網搶購。一度有人在網絡交易平台將VIP套票以3萬新加坡元（約17.5萬港元）的高價出售，等於最低套票價格的46倍。



3月18日為演唱會合作夥伴的萬事達卡（Mastercard）用戶的預售日，記者於上午9時25分進入網頁等候區，10時開票時，領到的「號碼牌」為885995，代表開售時已有超過88萬人次湧入頁面。在10分鐘以內，頁面人次已超過百萬。記者正式進入購票頁面時約中午12時，大部分區域僅剩單人席位或已經售罄。

Lady Gaga將於新加坡舉行演唱會。（Instagram@ladygaga）

主辦方在預售前並未公布完整的門票價格以及座位圖，僅公布價位在148新元和368新元之間（約863到2147港元），VIP套票價格則在648新元和1348新元之間（約3780到7864港元），比2024年Taylor Swift新加坡演出的最高價格1228新元更貴。預售開放後，購票者才看得見完整席位和價格表，必須在十分鐘時限內完成購票，令不少網民在社媒發表不滿。

預售開放不久，網購平台Carousell已有人用翻倍價錢售賣門票。據記者觀察，有人把原價368新元的CAT 1門票，在平台以1388新元的高價轉賣，等於是原價的近四倍。據《海峽時報》報道，有人還在平台上將VIP套票以3萬新元（約17.5萬港元）的高價出售，等於最低套票價格的46倍，不過貼文已被撤下。在Viagogo、StubHub等非官方二手渠道購票網站，一張門票價格則炒到高達1萬新元，等於原價的27倍。

Lady Gaga（IG@ladygaga）

Lady Gaga演唱會的場次為5月18至19日（星期天和星期一）、21日（星期三）以及24日（星期六）。據場地提供者活力加冷體育管理私人有限公司（Kallang Alive Sport Management Co Pte Ltd，簡稱KASM）預計，四場演唱會將可吸引超過20萬名來自海內外的歌迷到場。

演出的公開售票日為3月21日（星期五），在此之前還有三場預售。線上旅遊預訂服務平台Klook的預售將從明日（3月19日）上午10時開始。更多詳情可到主辦方網站Live Nation查詢。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

