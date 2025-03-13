新加坡前資深外交官馬凱碩：特朗普樂於與中國達貿易協議

新加坡前資深外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）指出，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）掀起的關稅戰會衝擊亞太經貿，但區域各國也可樂觀期待特朗普反轉外界的預期，跟中國達成巨大的貿易協議。



馬凱碩周四（3月13日）出席美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）於星耀樟宜舉辦的CONVERGE LIVE研討會，與前美國駐新加坡大使阿德爾曼（David Adelman）同場對話。

馬凱碩指出，全球貿易結構的重心已轉移到亞洲，當特朗普掀起的關稅戰在紛紛嚷嚷，本區域繼續保持市場開放及自由貿易。美國的關稅固然會造成負面衝擊，但與此同時，對亞太區域最重要的中美關係，卻有可能取得正向突破。

他說：「理論上，特朗普對中國的觀點很負面，但實際上，他可能願意跟中國達成一宗巨大的貿易協議。所以大家都在觀望特朗普會不會反轉坊間的預期。」

阿德爾曼認同馬凱碩的樂觀看法。他說：「沒有一名美國選民會覺得特朗普對中國示弱，而這讓他在跟習近平談判時佔有優勢。」

阿德爾曼指出，中國對美國的經濟利益有重大影響力，中國的消費能力越來越強大，對美國企業帶來機遇。「中國完全根植於全球供應鏈，以經濟常理推斷，這必須持續，而特朗普深深了解這一點，因為他最終聆聽的是商界的聲音。」

香港《南華早報》周一（10日）引述數名外交消息人士報道，特朗普最快4月訪問中國並與中國國家主席習近平會面。

美國《華爾街日報》同天則引述知情人士披露，雙方正就兩國元首6月在美國舉行「生日峰會」進行初步討論。特朗普的生日在6月14日，習近平則在6月15日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

