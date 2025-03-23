Amazon創辦人Jeff Bezos傳發結婚請柬　6月正式迎娶「最強小三」

美媒周六（22日）引述消息指，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）即將喜結連理。



根據PuckNews，知情人士透露，在訂婚近2年後，61歲的貝佐斯和55歲的前主播桑切斯已發出正式邀請，今年夏天在意大利威尼斯（Venice）舉行婚禮。

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《Page Six》較早前報道，貝佐斯和桑切斯的婚禮可能6月在價值5億美元的豪華遊艇Koru號上舉辦。

貝佐斯和桑切斯2019年公開他們的關係，貝佐斯2023年5月向桑切斯求婚。《Page Six》2023年5月23日引述相關人士消息報道，貝索斯傳出再次「走入關係」，悄悄與女友桑切斯在法國坎城訂婚。

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貝索斯2019年透過Twitter，宣布結束25年婚姻，正式與元配妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）協議離婚，給予她亞馬遜4%股份，讓麥肯齊躍居億萬富豪之列；他也在恢復單身後不久，對外公開新女友桑切斯。

但是隨着媒體抽絲剝繭發現，兩人戀情起始於貝索斯前一段婚姻尾端，因此讓桑切斯變成小三身份，一度遭到社群砲轟與吐槽。