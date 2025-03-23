偶遇網紅攝影師街拍 泰國曼谷美女清潔工走紅 網民：膚色很完美
撰文：莊勁菲
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俄羅斯網紅攝影師Semyon Rezchikov周五（3月14日）在社交平台TikTok上分享了他在泰國曼谷唐人街為路人照相的經歷，影片中他為街頭女清潔工拍下相片，對方因面容姣好而在網絡上走紅。有網民指出，女清潔工小麥色的皮膚看起來很完美。
來自俄羅斯的Semyon Rezchikov近日在曼谷唐人街，拍下一名曼谷都市管理署（Bangkok Metropolitan Administration）女清潔工的相片，雖然她穿着制服和熒光背心、戴着帽子，還拿着掃帚跟簸箕，但難以掩蓋清秀的面容。
攝影師為她拍下相片後，拿着一張寶麗來相片走上前送給這位女士，引得對方心花怒放，一展笑容和整齊、潔白的牙齒。女清潔工自我介紹說名叫「敏」（Meen），並解釋自己住在曼谷。
影片在TikTok上瘋傳，引來不少泰國網民點讚：「真是太美了。」「你應該去當模特兒！」「她的膚色很完美！」
但亦有網民質疑影片是提前設計好的「擺拍」，指敏的牙齒白得過頭，不像是清潔工該有的模樣。
泰媒Thaiger報道，敏在採訪中透露，她是一位單身母親，有10歲和6歲的兩個兒子。為了獲得都市管理署的福利和補助，她從事道路清潔工已經一年，並打算做到退休。
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