泰國百貨開售限量手袋　逾百人通宵排隊變「集體MMA」｜有片

泰國暖武里府邦艾區（Bang Yai district）一間大型百貨商場原定周六（3月22日）上午開賣限量版名牌手袋，開售前一晚吸引超過150人來排隊，卻突然引發衝突，還有人大打出手，最後商場保安出面驅散人群。店方也宣布無限期暫停銷售該手袋。



▼排隊搶購手袋變群毆

名為「Merge A Day Bag」的限量版手袋。（mergeofficialonline.com）

綜合《曼谷郵報》、泰國公共電視台（Thai PBS）報道，泰國時尚品牌Merge推出一款限量版手袋「A Day Bag」，單價2490泰銖（約570港元）。原計劃在商場門店於周六早上10時開賣，每天限量300隻、發放150張購買券，每人可憑一張券購買2隻手袋。

據報道，一名自稱「Supiratpong」的男子表示，他和朋友受僱為其他消費者排隊買包，這樣可以獲取700至800泰銖（約160至183港元）的報酬。他補充說，參與騷亂的大多是不同年齡的女性。

排隊人群上演「全武行」。（Facebook/ @ผู้บริโภค）

社交平台Facebook上的消費者專頁「Pu Boripok」發布了排隊人龍大打出手的影片，並配文：「中央西門購物中心前，一群爭搶Merge包包的青少年造成混亂。」

品牌方Merge周六發表聲明，表示出於安全考量，決定自即日起無限期暫停銷售該手袋，稱對於這次事件深感悲痛，並對帶來的不便深表歉意。