巴黎世家出「薯片防盜銀包」索價13500元　網民：這算智商稅嗎？

法國知名精品品牌巴黎世家（BALENCIAGA）以充滿創意又大膽的設計風格著稱，常推出各種充滿創意的新品。對此，一名網友分享，巴黎世家近期推出一款售價1750美元的「薯片防盜錢包」，好奇是否為「智商稅」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在社群平台「Threads」分享幾段影片，內容是巴黎世家在新推出的1款「薯片防盜錢包」，外觀就像吃完的薯片包裝，號稱防盜功能拉滿，因為會被當成垃圾。不過這款薯片防盜錢包竟要價1750美元（約13,591港元），讓他好奇詢問「這算智商稅嗎？」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「超好笑，感覺哪天會忘記就隨手丟掉」

「結果錢沒被盜走，是被自己當垃圾丟了」

「我以為這是在烏龍派出所才會看到的發明」

「巴黎世家每次都讓我大開眼界，貧窮限制了我的想像」

「真的很巴黎世家欸」

「會被媽媽不小心丟掉吧」

「好可愛！但我怕自己把他丟掉」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】