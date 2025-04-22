流浪狗走近機械雕像只求「摸頭頭」！畫面心酸感動800萬人｜有片

女子在街頭散步時，在麵包店前目擊了一幕令人心碎的畫面。一隻流浪狗渴望得到人類的關愛，依偎在機械雕像旁，讓雕像手臂來回撫摸牠的頭，想像自己被寵愛。這段影片被上傳到TikTok平台，短短幾秒鐘的畫面，卻讓800多萬人淚崩。



渴望被寵愛的牠，終於如願以償：（按圖了解）



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根據《The Dodo》報道，在塞爾維亞的特爾斯泰尼克鎮，上個月底發生了一起令人鼻酸的故事。一位名叫伏科耶維奇（Vesna Vukojevic）的女子，在麵包店前發現一隻孤獨的流浪狗，把頭靠在機械雕像旁，讓雕像移動的手臂「撫摸」自己的頭。長期流浪的牠非常渴望愛，牠找到了一個自我安慰的替代品，並盡力想像那是人類真正的撫摸與關愛。

目擊這段心酸畫面的伏科耶維奇，將影片上傳到Tiktok，至今已累積超過820萬人觀看，網友看了紛紛鼻酸，並留言：

．「他只是想要有人撫摸他」

．「這是我看過最悲傷的影片」

．「我的天啊」

．「牠可能從出生到現在都沒感受過什麼是人類的愛」



有一名愛護動物的救援者薩維奇（Nina Savić）看到這隻流浪狗的影片後淚流不止，在朋友的幫助下，她從特爾斯泰尼克鎮的街頭救出了這隻狗，並將牠帶到超過200英里（約321公里）外，位於貝爾格勒的家中，並將牠取名為霍加（Hogar）。

起初這隻流浪狗來到新家時，還難以相信自己真的脫離了街頭，對於人類的撫摸與擁抱感到相當不適應，但現在的牠漸漸打開心房，個性也變得開朗，現在牠知道真正的愛是甚麼感覺了。

另一名動物救援者平特爾（Maja Pinter）告訴《The Dodo》：「牠現在很棒，喜歡被擁抱，會把頭放在每個遇到的人的手中。」薩維奇希望能為霍加找到一個屬於自己的新家庭，若最終沒有人領養，她也坦承自己很樂意永遠收養牠。可以確定的是，霍加再也不會失去人類充滿愛的關懷。

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