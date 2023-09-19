美國童「大量小蟲髮中爬行」 網民頭皮發麻：睇片都覺得痕
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
你想過頭皮長滿上百萬隻「頭蝨」的情況嗎？
近日抖音流傳了一段影片，只見畫面中女孩的頭皮上有數不盡的小蟲和蟲卵，醫生將鏡頭拉近一看，小蟲們竟還「活生生」的蠕動着，畫面相當驚人。
點圖放大瀏覽影片截圖（慎入）：
+21
澳洲女子大腦內驚現8cm活蟲 醫生：疑因常吃一食物遭寄生市售三文魚被拍下「怪蟲蠕動」TikTok廣傳 網民恥笑：額外蛋白質「陰莖魚」鋪滿阿根廷海灘漁民瘋搶 真身是螠蟲類 中國人也有吃韓國首爾爆蟲蟲危機 大量「愛情蟲」滿街活春宮 市民狂致電求助
根據抖音頻道「The Lice Angels」上傳的一段影片，來自美國德州的一位醫生表示，這位女孩來到診所後，自己便開始幫她檢查，沒想到竟發現她的頭髮中有數不盡的「蝨子和蟲卵」且有些小蟲還正爬行着，畫面相當怵目驚心。醫生表示「這些蟲子已經在女孩頭髮中爬行了很多年」。
醫生為女孩的頭皮進行治療，細心的一步一步清潔女孩的頭髮，連一開始乾淨的水都變為深棕色。費了一番功夫與四階段的治療後，女孩的頭皮才終於恢復了健康的樣子。
許多人皆訝異女孩頭皮的情形，紛紛表示「這蝨子在她身上住了這麼久，她的家、房間、衣服、被單不都被感染了嗎？」、「還有誰看到這裡突然頭皮發癢？」、「家長怎麼能允許這樣的事情發生這麼久？」、「我無法停止搔頭」。
【延伸閱讀】旅行周圍住慘變「床蝨」點心？資深酒店員工教路房間這幾處要檢查（點圖放大瀏覽）：
+10
台灣疾管署曾表示，頭蝨叮咬後可能會引起過敏的反應，最常見的症狀就是頭皮發癢，可能造成睡不安穩或失眠的症狀。
另外，有時頭髮發癢而抓傷頭皮引起的疼痛將導致細菌感染。而疾管署也提出了4種可預防的方式，分別如下：
1. 避免與他人有頭對頭（頭髮對頭髮）的近距離接觸。
2. 避免與他人共用梳子、髮飾及衣物（如帽子、圍巾、毛巾等）。
3. 避免接觸感染者使用過的枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等。
4. 建議感染者的家人及親密接觸者均應接受檢查，若有發現感染頭蝨必須同時接受治療，以避免互相傳染。
別摸奈良鹿！感染Oz病毒嚴重可致命 旅遊達人籲：摸鹿等於摸蜱蟲泰國孕婦嘔吐物驚見2條「超長蛔蟲」 只因愛吃它｜有圖慎入每天用水喉水洗鼻 美國男感染「食腦變形蟲」死亡 飲用有無事？英國女海灘驚見「神秘生物」貌似《異形》抱臉蟲 專家猜是牠研究：人類毛孔住滿八腳蟎蟲 睡覺時會爬到乳頭和臉上移動及交配美國冷血父母將癱瘓女兒扔梳化12年 身上沾滿糞便蛆蟲「融化死」美國昆蟲學家用芝士做實驗 發現蚊子最愛這味道 哪類人最易被咬
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】