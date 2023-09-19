美國童「大量小蟲髮中爬行」　網民頭皮發麻：睇片都覺得痕

你想過頭皮長滿上百萬隻「頭蝨」的情況嗎？



近日抖音流傳了一段影片，只見畫面中女孩的頭皮上有數不盡的小蟲和蟲卵，醫生將鏡頭拉近一看，小蟲們竟還「活生生」的蠕動着，畫面相當驚人。

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根據抖音頻道「The Lice Angels」上傳的一段影片，來自美國德州的一位醫生表示，這位女孩來到診所後，自己便開始幫她檢查，沒想到竟發現她的頭髮中有數不盡的「蝨子和蟲卵」且有些小蟲還正爬行着，畫面相當怵目驚心。醫生表示「這些蟲子已經在女孩頭髮中爬行了很多年」。

醫生為女孩的頭皮進行治療，細心的一步一步清潔女孩的頭髮，連一開始乾淨的水都變為深棕色。費了一番功夫與四階段的治療後，女孩的頭皮才終於恢復了健康的樣子。

許多人皆訝異女孩頭皮的情形，紛紛表示「這蝨子在她身上住了這麼久，她的家、房間、衣服、被單不都被感染了嗎？」、「還有誰看到這裡突然頭皮發癢？」、「家長怎麼能允許這樣的事情發生這麼久？」、「我無法停止搔頭」。

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台灣疾管署曾表示，頭蝨叮咬後可能會引起過敏的反應，最常見的症狀就是頭皮發癢，可能造成睡不安穩或失眠的症狀。

另外，有時頭髮發癢而抓傷頭皮引起的疼痛將導致細菌感染。而疾管署也提出了4種可預防的方式，分別如下：

1. 避免與他人有頭對頭（頭髮對頭髮）的近距離接觸。

2. 避免與他人共用梳子、髮飾及衣物（如帽子、圍巾、毛巾等）。

3. 避免接觸感染者使用過的枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等。

4. 建議感染者的家人及親密接觸者均應接受檢查，若有發現感染頭蝨必須同時接受治療，以避免互相傳染。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】