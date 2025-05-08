美8歲男童偷拿媽媽手機上Amazon狂訂「7萬支波板糖」母看金額崩潰

美國肯塔基州有名8歲男童偷拿媽媽的手機網購，一口氣買了要價4200美元（約32,618港元）、總計7萬支波板糖。



這位媽媽在見到超過20箱波板糖堆滿家門口時瞬間崩潰，直呼「我差點暈倒」。

美國肯塔基州一名8歲男童偷拿媽媽的手機網購了要價4200美元的7萬支波板糖。（Facebook@holly.lafavers）

兒子說要舉辦派對還以為開玩笑 一查銀行帳戶「差點暈倒」（點圖放大了解更多）：

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《紐約郵報》報道，這位名叫荷莉（Holly LaFavers）的媽媽近期在Facebook分享奇葩經歷，她表示：

我兒子有天告訴我「他想舉辦1個派對」，而且已經在訂購Dum-Dums波板糖作為禮物。

原本以為在開玩笑的荷莉後續查看自己的銀行帳戶後，震驚地發現她支付了4200美元。

荷莉回憶道：

當我看到這個數字時，我差點暈倒了。

據稱她的兒子一共在亞馬遜（Amazon）訂了30箱、總計7萬支Dum-Dums波板糖，沒過多久家門口就堆滿了到貨的波板糖，讓荷莉相當崩潰。

據悉，荷莉一共收到22箱Dum-Dums波板糖，剩餘8箱似乎在物流端出現問題而未送達，不知該如何處理上萬支波板糖的荷莉只好上網求助、詢問有沒有人願意幫忙購買。

所幸熱心的網友湧入留言協助荷莉，有人直接表示願意購買，也有人留言：

希望你能盡快把這些糖果賣掉。

而亞馬遜公司知情後也主動聯繫荷莉並全額退款，這段經歷也讓荷莉學到教訓、強調自己會更改設定來避免類似情況發生。

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