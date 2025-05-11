美國貓曾流浪街頭　現跳出2.58米驚人距離　打破最遠紀錄登健力士

美國德州一隻7歲的貓咪Oscar，在2月26日創下貓咪最遠跳躍的健力士世界紀錄，跳出長達2.58米的驚人距離，展現過人的運動天賦。



Oscar的主人Theodore Shiells表示，Oscar是相當聰明的貓咪，牠原本就會坐下、拜託和撿東西等基本指令，約兩年前，Oscar開始展現跳躍天賦，從幾英吋的距離開始，逐漸進步到幾英尺，甚至能穿越呼拉圈。

美國德州一隻7歲的貓咪Oscar，在2月26日創下貓咪最遠跳躍的健力士世界紀錄，跳出長達2.58米的驚人距離（Guinness World Records）

美國德州一隻7歲的貓咪Oscar，在2月26日創下貓咪最遠跳躍的健力士世界紀錄，跳出長達2.58米的驚人距離（Youtube@Guinness World Records）

Shiells說，「一開始完全沒想到要挑戰世界紀錄，」直到Oscar的跳躍距離達到約5英尺（約1.5米）時，他們才開始查詢是否有相關紀錄。當得知原紀錄是7.5英尺（約2.3米）時，雖然覺得難以超越，但因為Oscar本身就喜歡「騰空跳躍」，他們決定接受挑戰。

而Oscar也是一隻有故事的貓咪，當初被發現時，牠正在街頭流浪，身受重傷，還患有心絲蟲病，生存機率僅有一半。所幸在Shiells家庭的照顧下，Oscar逐漸康復，撿回一命。

Shiells表示他們是採用漸進式訓練方法，每次增加一點點距離，並以零食獎勵。現在Oscar非常熱愛跳躍，每當想練習時，就會跳到主人腿上，不停喵喵叫，直到被帶出去跳躍為止。

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經過近兩年、超過千次的練習跳躍，Oscar終於達成夢想。Shiells用美國前總統甘迺迪1962年9月12日的演說詞，幽默形容他們挑戰紀錄的決心，

「我們這麼做，不是因為容易，而是因為困難。」



除了Oscar外，Shiells家中還有一隻會衝浪的貓咪August Ray，牠甚至參加過狗狗衝浪比賽。

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