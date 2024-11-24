泰王後宮新寵曝光　貴妃侍女「沒名分」卻獲這些超狂待遇惹熱議

泰王後宮新寵34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）近日頻繁在大眾面前亮相，非一般的地位引發熱議。歐拉弄原本只是貴妃的貼身侍女，儘管目前沒有名分，也能從她享有許多王室尊榮待遇中，發現泰王對她特別「關愛」。



根據《星洲網》報道，歐拉弄因獲得泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn，另譯瓦吉拉隆功）的寵愛而躍升上位。不但在泰王72歲大壽活動中，與泰王和王后一同乘坐皇船。歐拉弄還被特許乘坐泰王私人飛機，回家鄉探親，享受了王室成員的尊貴待遇。

泰王後宮新寵34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）近日頻繁在大眾面前亮相，非一般的地位引發熱議。（X@ThanawatLive）

無名分待遇卻如王室 還獲授少將軍銜 點圖放大看更多歐拉弄的照片：

+ 11

除此之外，歐拉弄還被授予「少將」軍銜，能夠代表泰王出席重要活動，本月19日她就作為泰王的代表，前往大城縣大城府參加蓋住臥佛儀式，儘管至今沒有名分，但她的出席禮遇，已顯示出她在泰王心中重要的位置。

歐拉弄不屬於王室成員，也因此沒有9層華蓋禮遇，泰王仍對歐拉弄相當寵愛，不但為她安排一間巨大豪華更衣室，門口還有兩名女兵守衛。歐拉弄還獲得了「粉紅色」的皇室專屬色，剛好是她生日代表色，如今粉紅色也成為王室禮盒的用色。據了解，王室會贈予每位皇室成員一個徽章和代表色。

泰王的後宮動態，一直是外界關注焦點，歐拉弄的崛起，是否將威脅王后素提達的地位，也成為泰國當地的新話題，甚至有泰國網友推測，她可能很快就會正式獲封寵妃頭銜。

【相關圖輯】憑一張比堅尼機師照全球爆紅的泰妃詩妮娜 曾鋃鐺入獄後高姿態「敗部復活」

【相關圖輯】憑一張比堅尼機師照全球爆紅的泰妃詩妮娜 曾鋃鐺入獄後高姿態「敗部復活」

點圖放大瀏覽：

+ 20

【延伸閱讀】全球最有錢王室「資產合計破萬億」 英王查理斯三世擠不進前10

【延伸閱讀】全球最有錢王室「資產合計破萬億」 英王查理斯三世擠不進前10（01製圖）

點圖放大瀏覽：

+ 8

延伸閱讀：

老闆砸錢招待泰國員工旅遊！30人落地秒被賣到緬甸當「豬仔」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】