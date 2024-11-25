瑞典未來女王海軍陸戰隊受訓　高強度訓練巾幗不讓鬚眉

歐洲王室成員接受軍事訓練並不稀奇，但像47歲瑞典王儲、維多利亞公主（Crown Princess Victoria）接受「海軍陸戰隊」的高強度特訓，就十分少見。近日她身穿軍裝，手持大型槍械，出席位於斯德哥爾摩貝爾加海軍基地（Muskö naval base）的特殊軍官訓練，還與海軍陸戰團（又稱第1海軍陸戰團，Amf 1）其他成員一起拍攝團體照，英姿完全不輸男性。



《每日郵報》報道，維多利亞公主作為瑞典王位繼承人，目前正接受特殊軍官訓練，為未來成為國家元首做準備。受訓中顯示，這位兩個孩子的母親穿著迷彩裝備、軍靴、棒球帽，將頭髮紮成實用的低馬尾，外加厚重的背心，似乎是在下雪的條件下受訓。她面露微笑，不怕弄髒雙手，展現巾幗不讓鬚眉豪氣。

47歲瑞典王儲、維多利亞公主接受海軍陸戰隊高強度特訓照片曝光。（X@elisabethbraw）

47歲瑞典王儲、維多利亞公主接受海軍陸戰隊高強度特訓照片曝光。（X@elisabethbraw）

47歲瑞典王儲、維多利亞公主接受海軍陸戰隊高強度特訓照片曝光。（X@elisabethbraw）

47歲瑞典王儲、維多利亞公主接受海軍陸戰隊高強度特訓照片曝光。（X@elisabethbraw）

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今年4月，瑞典王室宣布王儲將在秋季接受特殊軍官訓練，訓練的目的是「更深入地了解戰術、軍事科學和軍事戰略」。

談到自己的計劃，維多利亞在聲明中表示：

我現在的目標是全身心投入軍官訓練，以便未來能以最佳方式代表瑞典和武裝部隊。

這並非維多利亞公主首次接受以軍事為重點的學習課程，2003年，她曾在瑞典武裝部隊國際中心參加為期三週的基礎訓練計劃。

一旦維多利亞成為女王，據信她的長女愛絲黛拉公主（Princess Estelle）也必須完成同樣的課程，因為她是王位第二順位繼承人。

瑞典愛絲黛拉公主（GettyImages）

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近年來，其他歐洲王室成員也和維多利亞一樣，參與類似的軍事訓練計劃。西班牙王儲萊昂諾公主（Princess Leonor）去年在西班牙北部薩拉戈薩的陸軍總院開始了為期三年的嚴格課程，她現年18歲。

萊昂諾公主在第二年被調往海軍學院，獲得有關西班牙武裝部隊的全面教育。在第三年也是最後一年，公主將在空軍總院學習，以完成整個課程。

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