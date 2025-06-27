動物界Samuel Jackson！「爆粗鸚鵡」爆紅　未成年領養需家長陪同

美國麻省當地動物收容所近來分享了一則鸚鵡的收養文意外爆紅，原來這隻約30歲的鸚鵡滿口髒話，講出的粗俗詞彙時常把工作人員嚇一大跳，而獲得限制級鸚鵡的稱號，希望能有民眾願意帶牠回家。



位於麻州瀑河城（Fall River）的動物收容所Forever Paws Animal Shelter，近來救援了一隻名叫亨瑞克斯（Hendrix）的藍黃金剛鸚鵡 （Blue-and-yellow macaw），這隻鸚鵡被前任主人飼養了20多年，工作人員判斷鸚鵡的年齡可能是30歲左右。

美國Forever Paws動物收容所近來分享了一則鸚鵡的收養文意外爆紅。（Facebook@Forever Paws Animal Shelter）

原來牠常常會講出一大串非常髒的髒話，讓工作人員聯想到知名荷里活男星Samuel Jackson。（Facebook@Forever Paws Animal Shelter）

Samuel Jackson在《復仇者聯盟4：終局之戰》中「化灰前爆粗」一幕曾惹起熱論。（《Avengers: Endgame》劇照）

工作人員表示，亨瑞克斯由於沒有獲得主人的良好照顧，長期被餵食人類穀物、白麵包、動物餅乾和葵花籽，使得牠營養不良，剛來到收容所時身上的毛幾乎掉光。

可憐的亨瑞克斯來到收容所一段時間後，雖然羽毛已逐漸長出、恢復健康，然而牠長期在主人身邊學到講髒話的壞習慣卻改不掉：

我們不知道這是不是牠用來吸引大家注意的方式，牠常常會講出一大串非常髒的髒話，有時候甚至會用吼的。

出口成「髒」的流暢表達能力，讓工作人員聯想到知名荷里活男星森姆積遜（Samuel Jackson）。

工作人員表示，他們不想鼓勵亨瑞克斯這種行為，所以每當亨瑞克斯講髒話時，他們都會盡量沒有反應，有時候真的忍不住，只好跑到別的房間笑。

工作人員提醒，亨瑞克斯被收容所評鑑為R級，所以未滿17歲者若是有意願收養，需要有父母陪同一起負起教養的責任。另類的收養文曝光後立即爆紅，收容所表示，目前他們已經獲得50多組家庭有意願收養，所以不再開放更多民眾報名，之後將會視這些收養者與亨瑞克斯實際相處的情況，選擇出最適合的家庭。

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