瘋傳「小鳥遭上百隻螞蟻從內到外吞噬」嘴內也爬滿 專家揭真相
撰文：聯合新聞網
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最近在社群網站上瘋傳一段影片，一隻虛弱的灰色小鳥站在土丘上，放任上百隻螞蟻爬滿全身，甚至連螞蟻都從嘴巴跑進身體裡面牠也不在乎，恐怖的影片吸引百萬網友觀看，但專家卻出來解釋小鳥其實是在享受五星級SPA。
IG帳號「umkumbe_bush_lodge」日前貼出一段驚悚影片，只見一隻灰白色的小鳥站在土丘上放任上百隻螞蟻爬滿全身，只見密密麻麻跟芝麻一般的黑螞蟻爬滿小鳥全身上下，就連嘴巴裡面也滿是螞蟻進進出出。
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恐怖到頭皮發麻的影片在網路上瘋傳，不少網友十分震驚留言表示：
「這隻鳥是死了嗎，一堆螞蟻這樣爬都沒感覺」
「感覺這隻鳥還活著但已經奄奄一息」
「我無法想像螞蟻竟然會這樣把鳥活生生吃掉」
這部短片是由南非一名野生動物嚮導史奈普斯所拍攝（Zaan Snaps），當時他在薩比沙禁獵區（Sabi Sand Nature Reserve）拍到這個驚悚畫面，影片中被爬滿螞蟻的小鳥是一隻雌性犀鳥（Hornbill），但其實牠還活得好好的，並沒有成為螞蟻的食物。薩比沙禁獵區園區工作人員表示，犀鳥是一種會藉由螞蟻爬上身清潔身體的鳥類，牠所站立的土丘其實是螞蟻窩，藉由故意引誘螞蟻爬滿身來清除身上的寄生蟲。
工作人員解釋道，螞蟻分泌的蟻酸對於部分鳥類來說是清潔身體的好方法，透過讓螞蟻爬滿全身除了可以洗個澡，甚至還可以達成「按摩」般的作用，可以讓羽毛生長更豐滿，全身還可以進一步得到按摩：
要說是在享受頂級SPA也不為過，所以不要誤會鳥兒死了。
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