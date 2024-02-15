世上最為食嘅「巨嘴怪鳥」經常越級挑戰 食人食狗仲想食埋長頸鹿
撰文：狂丸研究所
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鵜鶘這種神奇的大鳥似乎好奇所有東西的味道，因為牠看到東西總想吃上一口，而這一口就是準備把對方整個吞掉。
但有些時候牠要吞的東西目標太大，所以搞出了不少令人哭笑不得的場面。
連獅子也敢挑戰 點圖放大看看這世上最貪吃的巨鳥：
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像是自己的「同事」水豚家族正在歲月靜好，但牠就是要上嘴試試味道。
路邊的野生小狗、小貓也要用嘴試探一下，爬著的長頸鹿也要用「筷子」夾一夾。
別的動物被人類投餵都是小心翼翼拿走吃的，牠倒是不客氣，連投餵者的胳膊一起吞，路邊看到一個人直接啃腿。
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其實鵜鶘的食譜以及食物大小主要取決於牠在什麼地區，食譜裡還是以魚為主，偶爾吃點小龜、小鳥、哺乳動物、甲殼類生物，有些也吃腐肉。
只不過在網路中大家總能看到比較罕見離譜的情況，例如看到牠在「啃」車座，甚至打籃球。
這不由得讓我想起一句話，朋友，什麼都吃只會害了你。
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