破地獄專訪｜殯儀館一原因破例借出場地　取材自真事遺體存放義莊

《破‧地獄》以1億2千2百萬港幣票房奇蹟，榮登香港影史華語電影票房總冠軍，劇情聚焦每個人都會遇到的人生課題「死亡」，上映一個月除了票房仍在攀升，話題度也居高不下。



《破‧地獄》以香港殯葬業文化為背景，為求真實，劇組真的在殯儀館、義莊取景，這些地方不容易商借，問及是否吃過閉門羹？導演陳茂賢透露，當時他的另一個監製，拿著劇本去一間一間詢問，最後「東華三院」破例借出義莊拍攝，但也強調「是第一次，也是最後一次」。

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電影上映後，東華三院特別發聲明表示，向來都不會再接受其他電影公司的商借需求，陳茂賢導演透露：「很多人找過他們，可能題材都是恐怖片、鬼片，但我們講的是他們這個行業，覺得意義很好，他們覺得也可以讓觀眾覺得香港殯儀行業沒有這麼神秘 ，所以才願意借我們。」而片中韋羅莎飾演愛子心切，不讓死去的兒子下葬，希望禮儀社能協助為兒子防腐並放在義莊，這段其實是取材自真實個案，那個「當事人」的棺木，就放在他們拍攝的位置旁邊。

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談起該個案，其實是劇組的殯儀顧問碰到的真實故事，只是並非母子，而是女兒想保存爸爸的大體，這名女兒希望跟片中母親一樣，盼望未來科技發達能把爸爸救回來，讓爸爸復活，實際上大體早已乾掉、眼珠也沒有了，但女兒仍是放不下，想要包起來放在義莊。

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根據傳統習俗，喃嘸傳男不傳女，電影裡的「文哥」堅信女性污穢，不能進行破地獄，否則亡者無法被超度，最後陳茂賢卻特別安排衛詩雅飾演的女兒「文玥」，在爸爸離世後，親自為爸爸進行破地獄，著實是破格的安排。是否真的無法讓女性來做？其實並非如此，殯儀顧問解答：

「每一場葬禮都是很私人的，關起門來你想做什麼都沒人能反對，就算你想唱歌跳舞、在裡面裸奔，只要不犯法都可以。」



最重要的還是家屬的想法，殯儀業者也都會選擇幫忙。

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陳茂賢導演提到，自己的外公就是很迷信的人，「我媽媽是最大的女兒，很孝順的，但外公就是不喜歡她，我曾經問過原因，他也沒有給我一個明確的答案。」或者聽到外公說，女生的內衣不能跟他的放在一起不吉利，賭錢會輸，「聽到這些有時候會很生氣，沒有放在一起也沒看他贏過啊！」但不可避免的，這些封建守舊的想法仍是傳下來，他回憶媽媽的內衣都手洗，「以前以為是媽媽內衣很貴，不能放洗衣機一起洗，原來是怕對我們不好。」 而媽媽也已經看完電影，對他說：

「哇，把半個家庭都放在銀幕上了，這麼真的啊！」



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他回憶去年大年初一他還在剪接，舅舅來家裡作客，提到他這部電影有許冠文、黃子華，提議放來看看，他好心提醒大過年看這個似乎觸霉頭，但舅舅不介意就還是放了，沒想到舅父看完後在角落大哭5分鐘，後來跟他坦承，電影中兒子「志彬」的台詞，現實中他真的講過，「像我外婆生病那幾年，他就真講過不想照顧我外婆。」自己講的時候可能沒感覺，聽到別人講，反彈回來才驚覺原來是這麼痛的，也感到很後悔。

《破‧地獄》已在香港上映。

《破‧地獄》目前已改寫香港影史，成為最高票房華語電影第一名。（華映提供）

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