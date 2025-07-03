藤原拓海專用？印度花10年耗資1600萬起高架橋竟出現「90度直角」

印度中央邦（Madhya Pradesh）一座高架橋剛剛落成，卻立刻淪為眾人笑柄，因為它竟有一個幾乎呈現「90度直角」的危險彎道。



當局下令調查後，已經對涉案工程師祭出處分。

印度一座花10年、耗資1.8億盧比才建成的高架橋竟出現幾乎呈90度直角的彎道，迅速成為輿論笑柄與攻擊目標。（X@DrJain21）

印度一座花10年、耗資1.8億盧比才建成的高架橋竟出現幾乎呈90度直角的彎道，迅速成為輿論笑柄與攻擊目標。（X@DrJain21）

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新德里電視台等外媒報導，這座高架橋花了10年、耗資1.8億盧比（約1650萬港元）才建造完成，卻迅速成為輿論笑柄與攻擊目標，居民與網友紛紛質疑其設計，並想知道車輛要如何平安通過90度彎道。

參與工程的官員們辯稱，由於可利用土地不夠多，加上考量到附近一座地鐵站的存在，他們別無選擇，只能這樣建造高架橋。他們堅稱，如果還可以使用多一點點額外的土地，90度直角就可以改成彎道。

中央邦首席部長亞達夫（Mohan Yadav）表示，位於艾什巴格（Aishbagh）的這一座高架橋，建造過程存在「設計錯誤」與「嚴重疏忽」。

根據調查結果，已對公共工程部（PWD）8名工程師採取行動。其中7人被立即停職、包括2名總工程師，最後1名已退休的工程總監也會接受調查。該建商與設計顧問都被列入黑名單，並且成立委員會尋找解決方案，確保橋上車輛安全通行。

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