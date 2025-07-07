考眼力！「你能在20秒內找到銀包嗎」照片瘋傳 事主花2日才找到
撰文：TVBS新聞網
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你常弄丟個人物品嗎？弄丟東西乃人之常情，要找回來常令人抓狂。
國外有人把銀包弄丟，花了整整2天才找到。近日該銀包被遺留在浴室的照片於網路爆紅，許多網友熱衷尋找照片中的銀包，認為照片巧妙極了。
你又能在20秒內找到嗎？點圖放大細看：
《每日郵報》報道，此照片在「Reddit」迅速走紅，畫面中的廁所看起來再普通不過。地板由乾淨的黑白磁磚組成，還放著白色櫥櫃及米色地毯，後端懸掛帶有圖案的浴簾。若不是貼文提及「親戚丟了錢包，花了兩天時間尋找它」，多數人都不會覺得照片有什麼特別。
論壇網友積極尋找照片中的銀包，貼文迅速走紅。報導也詢問讀者：
你是否能在20秒內找到銀包？
仔細觀察此照片，可發現黑色銀包不偏不倚地落在菱形的黑色地磚上，與地板巧妙融為一體。
網友表示：
「如此完美地落在那個黑色方塊上！」
「身為男生，我們的銀包大多都是黑色方形的，所以我一看到那個就立刻聯想到銀包」
「我馬上就找到了，哈哈」
「如果我走進那個浴室，我可能永遠不會看到它」
更有人打趣說：
哦，這就是我5年前丟失銀包的地方。
報道指出，挑戰這類近似視覺錯覺的「找找看」遊戲，有助於訓練認知思考彈性和觀察力，並提升專注力與對細節的敏感度。報道也另外貼出了一個小遊戲，試試看，你能在10秒內找出下面圖片中的野生動物嗎？
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若你能迅速找到，恭喜你，你是觀察力敏銳的人！
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