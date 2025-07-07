考眼力！「你能在20秒內找到銀包嗎」照片瘋傳　事主花2日才找到

你常弄丟個人物品嗎？弄丟東西乃人之常情，要找回來常令人抓狂。



國外有人把銀包弄丟，花了整整2天才找到。近日該銀包被遺留在浴室的照片於網路爆紅，許多網友熱衷尋找照片中的銀包，認為照片巧妙極了。

一張「銀包被遺留在浴室」的照片於網路爆紅。（Reddit）

你又能在20秒內找到嗎？點圖放大細看：

《每日郵報》報道，此照片在「Reddit」迅速走紅，畫面中的廁所看起來再普通不過。地板由乾淨的黑白磁磚組成，還放著白色櫥櫃及米色地毯，後端懸掛帶有圖案的浴簾。若不是貼文提及「親戚丟了錢包，花了兩天時間尋找它」，多數人都不會覺得照片有什麼特別。

論壇網友積極尋找照片中的銀包，貼文迅速走紅。報導也詢問讀者：

你是否能在20秒內找到銀包？

仔細觀察此照片，可發現黑色銀包不偏不倚地落在菱形的黑色地磚上，與地板巧妙融為一體。

網友表示：

「如此完美地落在那個黑色方塊上！」

「身為男生，我們的銀包大多都是黑色方形的，所以我一看到那個就立刻聯想到銀包」

「我馬上就找到了，哈哈」

「如果我走進那個浴室，我可能永遠不會看到它」



更有人打趣說：

哦，這就是我5年前丟失銀包的地方。

報道指出，挑戰這類近似視覺錯覺的「找找看」遊戲，有助於訓練認知思考彈性和觀察力，並提升專注力與對細節的敏感度。報道也另外貼出了一個小遊戲，試試看，你能在10秒內找出下面圖片中的野生動物嗎？

你能在10秒內找出圖片中的野生動物嗎？（X@chilli_tech）

↓答案在下方↓

↓↓答案在下方↓↓

↓↓↓答案在下方↓↓↓

↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓

↓↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓↓

找到了嗎？鹿就在後方。（X@chilli_tech）

若你能迅速找到，恭喜你，你是觀察力敏銳的人！

【同場加映】考眼力中文版：搵唔搵到隱藏喺圖中嘅「合」字？破解6題以上IQ超過130（點擊放大瀏覽）：

+ 26

延伸閱讀：

丹娜絲颱風停班停課》13縣市+桃園4區「今天停班停課」，全台不斷更新

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】