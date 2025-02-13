家居收納｜先將物品統統倒出來！即學「抽屜理論」3步驟執好櫃桶

大家知道抽屜理論嗎？



抽屜理論是指在整理抽屜時，先把抽屜倒空，然後再從倒出來的所有東西中尋找有用的東西往抽屜裏面拿。

運用到職場中，就是讓人把不同角色，放進不同抽屜。例如，進入辦公室，就打開專業的抽屜。回到家，就打開愛與温柔的抽屜。打開這個，就關上那個，減少彼此的干擾。

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抽屜理論，運用在整理中就是收納王子平台經常提到的收納三部曲：

攤開 > 分類 > 收起來

這個理論看似簡單，但很多還沒有了解收納的朋友往往會做錯。

說到收納，很多人的第一反應就是「收」，其實那是藏。把物品藏到看不見的地方、塞到有空的縫隙，只要表面保持乾淨整潔，那就是收納好了。

如果你認為收納的第一步是「收」，那就大錯特錯了。

為甚麼收納的第一步不是收起來、而是要把所有東西都拿出來？

把東西收起來當然簡單，但是收進去的空間裏都放了甚麼東西、有多少、都在甚麼位置我們並不清楚。放進去之後拿取不再方便，要麼減少使用頻率，要麼被遺忘買新的，周而復始，一樣的東西會有好幾件。

所以，收納的第一步一定是攤開這個空間的物品，也就是抽屜理論中的「把抽屜倒空」。

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抽屜理論的第二步，是從倒出來的所有東西中尋找有用的東西。在工作中的運用就是區分必需品和非必需品。

這就對應收納三部曲中的第二步 —— 分類。這一步並不簡單，是要將物品分為正在使用的，和一年以上不使用的。

這一步對很多人來說都很難，因為大家心裏總有個念頭：這個東西雖然不常用，但未來可能有用 。猶豫不決、搖擺不定，花費許多時間還無法分類。

如果是這樣，可以稍微變通一下，將無法決定去留的物品待定，再觀察一年。但是也設置待定物品的數量，而不是一猶豫就待定。

考慮自己真正的需求和使用。比如一種特殊型號的螺絲刀，配套需要修理的家電都已經扔掉了，那就不用留下，直接扔掉。

物品是為我們而服務，只有被使用了，它們才能產生價值。所以別讓猶豫不決佔據太多分類時間，不然本來可以一小時搞定的分類，可能會拖拖拉拉做一天甚至幾天。

抽屜理論的第三步，是把有用的東西放回抽屜，這就是收起來。收納中的收起來並不簡單，需要技巧、工具的幫助，同時收納的位置要便於取放、儘量在使用的周圍。

收起來就一定要買收納工具？那你就又錯了。工具只是收納的輔助，我們還需要有正確的收納方法。

收納在哪個位置、使用哪種工具，都需要我們根據自己的使用習慣、位置、頻率去判斷。一味的購買工具，只會壓榨空間，而不是真正的收納。

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許多人在沒有學習收納的時候，覺得這樣一來要在收納上花費不少的時間，丟在桌面上不也能看得到？

但是仔細想想，當桌面堆滿物品，你真的能一眼找到需要用的指甲剪嗎？挺難的。

我們在前期做了這麼多工作，就是為了使用的時候能快速找到、拿出、用完、放回。

家裏不會再被沒用的東西佔據、也不會亂糟糟的看着心煩、也不會再重複購買花費多餘的金錢、更不會在找東西這件事上浪費寶貴的時間。

這，才是收納的真正意義。

抽屜理論，簡單、直白，可以用在小空間的整理或是不會整理、沒有思路的時候，但是要想收穫終極便利，收納裏的門道還是要下功夫「苦」學一番的~

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