收納不等於左塞右塞！即學7大技巧 實踐「二八原則」為空間留白
撰文：收納王子
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收納，不僅是讓家更規整，減少了空間擁擠帶來的壓力，也兼顧美觀與實用，讓物品更好的被利用，提升我們的生活幸福感。只要我們用心，總能夠創造一個乾淨又整潔的家庭面貌。
如果你家總是雜亂，不知道該如何收納，試着學起來吧～
趁着大掃除，不妨培養更有效率的收納方法：（按圖了解）
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1. 合理規劃收納空間
空間規劃是收納整理的基礎，收納之前，先確定該空間需要收納的物品種類，按照動線確定具體收納的位置。
2. 遵循就近收納原則
收納遵循就近原則，即：物品要收納在經常被使用的地方，使用時不用費時尋找，節約時間和精力。
3. 去繁化簡 –– 極簡收納
定期斷捨離，不要重覆購買同類型物品，通過精簡物品來減少家務，即方便整理收納，也節省時間，提升家務效率。
4. 及時歸位，避免雜物堆積
茶几、餐桌、玄關、梳化，這些區域很容易堆積雜物，亂七八糟，收拾起來很費力，一定要及時位和清理，避免雜物堆積。
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5. 統一收納色系，貼標籤
統一收納盒色系，視覺整齊；貼上標籤，收納可視化，視覺一目了然，方便拿取。
6. 二八原則合理留白
八分收，二分漏，80%物品隱藏收納，20%物品露出來，這樣收納，既有生活氣息，又不會雜亂。
7. 不同物品不同收納方法
找到每類物品的最佳收納方法，容易堆叠的物品豎着收，好拿好取；小件衣物，用掛釣夾搭配抽拉滑軌，充分用空間。
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